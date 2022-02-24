Внаслідок обстрілу в Харківській області загинула дитина

Внаслідок обстрілу в багатоквартирному будинку почалася пожежа

/ Фото: ГСЧС

У місті Чугуїв Харківської області внаслідок ворожих обстрілів виникла пожежа. Про це повідомляє ДСНС України.

24 лютого о 08:23 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у житловому 5-поверховому будинку за адресою: м. Чугуїв, мікрорайон Авіатор, будинок №157, йдеться в повідомленні.

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До місця події виїхали рятувальники та автомобіль першої допомоги. На момент прибуття рятувальників горіли балкони квартир на другому та третьому поверхах, а також квартира на четвертому. Загальна площа пожежі становить близько 100 кв.

Внаслідок вибуху загинув неповнолітній хлопчик. Є поранені. Рятувальники евакуювали з палаючого будинку 15 мешканців. Вогонь локалізовано.

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