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СЬОГОДНІ Новини України

ЗСУ знищили шостий ворожий літак під Краматорськом

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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24 лютого, 10:26
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Сухопутні війська ЗСУ повідомили про знищення чергового ворожого літака на Донбасі
Ще один ворожий літак збитий - ЗСУ
Ще один ворожий літак збитий - ЗСУ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В районі містечка Краматорськ знищено шостий за рахунком літак Россійської Федерації.

Про це повідомляється на сторінці Сухопутних військ збройних сил України у Facebook.

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Раніше повідомлялося, що українські захисники змогли знищити 5 ворожих літаків та два вертольоти. Також від атаки окупантів вдалося відбити місто Щастя на Луганщині. При цьому було знищено 50 ворогів та підбито кілька танків.

Напад Росії на Україну

24 лютого російські війська розпочали напад на територію України з кількох напрямків – з боку Білорусі, Криму та Східних областей.

За повідомленнями МВС України, український кордон порушено вже у чотирьох областях – Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській, проте захисники гідно тримають оборону.

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У країні введено військовий стан, ЗСУ отримали дозвіл завдавати ворогові максимальної шкоди.

Втрати від наступу Росії

Станом на 9-ту ранку опубліковані офіційні дані про такі втрати:

  • О 08:36 на Одещині в місті Подільськ, ВЧ 0173, бомбардування, 6 загиблих, 7 поранених, 19 зниклі безвісти.
  • О 08:38 у місті Маріуполь Донецької області внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранено.
  • У Конотопському районі (Сумська область) під обстріл потрапив автомобіль, постраждала жінка з дитиною.
  • У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області – три удари по складах 17-ї танкової бригади.
  • Позиція бойового чергування 4608 Краснопілля – удар з БПЛА.
  • Бойовики розбомбили міст через річку Інгулець.

Також повідомляється, що є загиблий та постраждалі від обстрілу Броварів.

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