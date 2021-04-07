Взятка в 100 тыс. долларов: брату судьи Вовка сообщили о подозрении и отстранили из разведки

Силовики задержали брата главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка при получении взятки для принятия "нужного" судебного решения. После проведения обысков и изъятия миллионов "налички", Офис генпрокурора уже уведомил его и еще одного фигуранта о подозрении.

Зонтова отстранили из разведки

В Службе внешней разведки Украины заявили, что способствует НАБУ в расследовании о причастности их сотрудника к коррупции.

"По предварительным результатам собственного расследования, его задержание не связано с деятельностью на должности в СВР. На период досудебного расследования фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей в разведывательном органе", – сообщили в ведомстве.

Журналист Юрий Бутусов писал, что Юрий Зонтов является сотрудником Службы внешней разведки.

"Благодаря работе в разведке, Зонтов имел возможность пользоваться официальным прикрытием и статусом государственного служащего, организовывая выезды в страны, в которых так удобно хранить краденое в Украине", – отметил он.

Подозрение уже есть, на очереди – мера пресечения

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, уличенным накануне при получении неправомерной выгоды для дальнейшей передачи судьям ОАСК. Они подозреваются в подстрекательстве к предоставление взятки должностному лицу, которое занимает ответственное положение.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

За что требовали 100 тыс. долларов

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Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что детективы НАБУ разоблачили двух адвокатов на взятке в 100 тыс. долларов. Одного из них задержали, а в отношении другого этот вопрос пока решается, чтобы потом обоим сообщить о подозрении.

"Указанные средства должны были передать для вынесения решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева", – рассказали в САП.

Сейчас продолжаются обыски, в частности, по месту жительства и в других помещениях, которыми пользуются указанные лица.

В НАБУ подчеркнули, что один из них является близким родственником председателя ОАСК, однако силовики отказались назвать его имя, ссылаясь на тайну следствия.

Задержанным оказался брат Вовка

Как стало известно изданию The Babel, которое ссылается на источник в антикоррупционных органах, НАБУ задержало Юрия Зонтова – адвоката и брата судьи Вовка. В самом суде сейчас проходят обыски.

Стало известно, что Зонтов был задержан на получении 100 тыс. долл., которые якобы предназначались его брату – Вовку.

Источники издания Следствие.Инфо тоже подтвердили задержание брата главы ОАСК и то, что он пытался получить взятку в размере 100 тыс. долл.

Напомним, 17 июля 2020 года Специальная антикоррупционная прокуратура и НАБУ сообщили о подозрении председателю ОАСК Павлу Вовку, его заму Владимиру Келеберде, пяти судьям ОАСК, председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку и еще четырем лицам.

Их подозревают в попытке захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе. В Генпрокуратуре раскрыли детали следствия по делу ОАСК.

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