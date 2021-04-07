Українська
$ 27,84
32,9
  1. Последние новости Украины

Миллионы долларов, антиквариат: НАБУ показало, что нашло у брата судьи Вовка (фото)

7 апреля, 10:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

По сейфам были расфасованы деньги в нескольких валютах на общую сумму в 130 миллионов гривен

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски по месту жительства у задержанного на взятке брата главы Окружного админсуда Киева, у которого нашли огромную сумму денег.

Реклама

Пресс-служба ведомства опубликовала фото из квартиры.

Отметим, что накануне сообщалось о задержании адвоката Юрия Зонтова, брата судьи Павла Вовка. А теперь в НАБУ сообщают о задержании еще одного фигуранта, тоже адвоката.

"Двух адвокатов-посредников, которых разоблачили "на горячем" в получении неправомерной выгоды для дальнейшей ее передачи судьям ОАСК, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении", – сообщили в НАБУ.

В тренде
Стали ближе к народу. Автомобили украинских силовиков получили новые номера (фото)
Реклама

В квартире Зонтова детективы нашли деньги-взятку (100 тыс. долл.), а также предметы, внешне похожие на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника.

Также обнаружены по сейфам большие объемы иностранной наличности: более 3,7 млн долл., 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей (израильская валюта). Общая сумма этой валюты в гривне – около 131 млн.

Напомним, 17 июля 2020 года Специальная антикоррупционная прокуратура и НАБУ сообщили о подозрении председателю ОАСК Павлу Вовку, его заму Владимиру Келеберде, пяти судьям ОАСК, председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку и еще четырем лицам.

Их подозревают в попытке захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе. В Генпрокуратуре раскрыли детали следствия по делу ОАСК.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

брат НАБУ обыски ОАСК

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено
Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещеноУкраина
Реструктуризация валютных кредитов – доллар превращается в гривню за один день: подробности
Реструктуризация валютных кредитов – доллар превращается в гривню за один день: подробностиЭкономика
В Украину возвращается снег: синоптик рассказала, где будет сыпать
В Украину возвращается снег: синоптик рассказала, где будет сыпатьУкраина
Цены на топливо по регионам – почему подешевел бензин и подешевеют ли газ и дизель
Цены на топливо по регионам – почему подешевел бензин и подешевеют ли газ и дизельЭкономика
"Голая" фотосессия на балконе в Дубае: среди арестованных – украинкиДругие страны
"Это недопустимо": у Зеленского отреагировали на провал со спецпропусками в КиевеВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять