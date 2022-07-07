Бразильская модель погибла, воюя за Украину: история Талиты ду Валье (фото)

В Украине погибла бразильянка Талита ду Валье. Фото: CNN

В Украине в результате удара российских оккупантов в Харькове погибла бразильская модель и снайпер Талита ду Валье. Она воевала в рядах Вооруженных сил Украины. 1 июля после удара женщина спряталась в убежище. Еще один бразильский доброволец Дуглас Буриго пошел ее спасать, но в итоге они оба погибли.

Об этом сообщает CNN Brazil.

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Что известно?

Талита ду Валье родилась в Рибейран-Прету (Испания), ей было 39 лет. Она была актрисой, моделью. Также женщина была активисткой по защите животных и участвовала в общественной организации.

По словам ее семьи, Талита всегда интересовалась оружием и ходила в стрелковую школу. Также модель отправилась в Курдистан, чтобы заботиться о животных и детях.

Она также участвовала в операциях по спасению животных после обрушения плотины Брумадинью в Минас-Жерайс и наводнения в Петрополисе в Рио-де-Жанейро.

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Талиту пригласил в Украину друг-военный. Изначально она согласилась стать спасателем, но, после того, как все увидели умение бразильянки обращаться с оружием, ее перевели на фронт. Женщина служила в Интернациональном легионе ВСУ.

Несмотря на просьбы о ее возвращении в Бразилию, Талита осталась в Украине. Согласно информации, приведенной в рапорте, взвод, в котором она находилась, распался после бомбежки, и она спряталась в бункере. Затем еще один бразильский доброволец Дуглас Буриго пошел спасать ее, но в итоге попал под удар. Бразильянка пыталась помочь коллеге, но умерла от отравления дымом и угарным газом рано утром 2 июля.

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Талита ду Валье погибла во время удара оккупантов. Фото: CNN

Ранее мы рассказывали, что в ходе войны в Украине погиб британский доброволец Скотт Сибли, сражавшийся против российских оккупантов. Еще один британец пропал без вести. Как сообщает SkyNews, 36-летний ветеран британской армии Сибли стал первым гражданином Великобритании, погибшим на этой войне.

Кроме того, в Украине погиб еще один гражданин Франции, который добровольно воевал на стороне нашей страны против российских оккупантов. Он скончался 25 июня. Его ранили во время обстрела в Харьковской области.