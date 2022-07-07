Бразильська модель загинула, воюючи за Україну: історія Таліти ду Вальє (фото)

В Україні загинула бразилійка Таліта ду Вальє. Фото: CNN

В Україні внаслідок удару російських окупантів у Харкові загинулабразильська модель та снайперка Таліта ду Вальє. Вона воювала у лавах Збройних сил України. 1 липня після удару жінка сховалася в укриття. Ще один бразильський доброволець Дуглас Буріго пішов її рятувати, але у підсумку вони обоє загинули.

Про це повідомляє CNN Brazil.

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Що відомо?

Таліта ду Вальє народилася в Рібейран-Прету (Іспанія), їй було 39 років. Вона була акторкою, моделлю. Також жінка була активісткою із захисту тварин та брала участь у громадській організації.

За словами її родини, Таліта завжди цікавилася зброєю та ходила до стрілецької школи. Також модель вирушила до Курдистану, щоб піклуватися про тварин та дітей.

Вона також брала участь в операціях з порятунку тварин після обвалення греблі Брумадіньо в Мінас-Жерайс і повені в Петрополісі в Ріо-де-Жанейро.

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Таліту запросив в Україну друг-військовий. Спочатку вона погодилася стати рятувальницею, але після того, як усі побачили вміння бразилійки поводитися зі зброєю, її перевели на фронт. Жінка служила в Інтернаціональному легіоні ЗСУ.

Незважаючи на прохання щодо її повернення до Бразилії, Таліта залишилася в Україні. Згідно з інформацією, наведеною в рапорті, взвод, в якому вона знаходилася, розпався після бомбардування, і вона сховалась у бункері. Потім ще один бразильський доброволець Дуглас Буріго пішов рятувати її, але зрештою потрапив під удар. Бразилійка намагалася допомогти колегі, але померла від отруєння димом та чадним газом рано-вранці 2 липня.

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Таліта ду Вальє загинула під час удару окупантів. Фото: CNN

Раніше ми розповідали, що під час війни в Україні загинув британський доброволець Скотт Сіблі, який боровся проти російських окупантів. Ще один британець зник безвісти. Як повідомляє SkyNews, 36-річний ветеран британської армії Сіблі став першим громадянином Великої Британії, який загинув на цій війні.

Крім того, в Україні загинув ще один громадянин Франції, котрий добровільно воював на боці нашої країни проти російських окупантів. Він помер 25 червня. Його поранили під час обстрілу на Харківщині.