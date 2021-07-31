Британский перевозчик поместил на фургоне карту Украины без Крыма (фото)

Компания предлагает услуги по организации переездов в пределах Великобритании и по всей Европе, а также услуги хранения

Карта без Крыма на борту британского перевозчика. Фото: Европейская правда

Зарегистрированная в Великобритании компания-перевозчик CAME-RO использует в брендировании своих фургонов карту Украины без Крыма

Об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на дальнобойщика из Италии, который обратил на это внимание. По его словам, автомобиль был на румынских номерах.

Фото: Европейская правда

Аналогичное брендирование можно видеть на фотографиях с официальной Facebook-страницы CAME-RO – в частности, такой же фургон изображен на обложке.

Фото: снимок экрана

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Компания предлагает услуги по организации переездов в пределах Великобритании и по всей Европе, а также услуги хранения. На ее официальном сайте отмечается, что компания имеет офисы в Лондоне и Глазго, а склады – в Бирмингеме и городе Вест Бромвич.

Ранее мы сообщали, что во Львове горсовет выложил видео с картой Украины без Крыма.

Также напомним, украинцы изменили виртуальную карту мира, на которой вернули Крым Украине и даже "захватили" часть России.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: