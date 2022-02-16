"Будем инвестировать даже душу": Ринат Ахметов продолжит возрождать прифронтовый Мариуполь

Ринат Ахметов пообещал продолжить инвестировать в развитие Мариуполя. / Фото: Коллаж: Сегодня

Группа "Метинвест" продолжит и дальше инвестировать в развитие Мариуполя. Такое заявление во время рабочего визита в город сделал бизнесмен Ринат Ахметов.

Об этом говорится в выпуске "Сегодня".

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Предприниматель, основатель и акционер компании SCM Ринат Ахметов посетил городской пирс, ремонт которого закончили в 2021 году. Там установили новые перила со встроенным освещением и создали зоны отдыха. На все ушло 43 миллиона гривен, почти половину из которых – выделила группа "Метинвест". Она же – примет участие в строительстве первой в Украине морской базы парусного спорта.

"Мы также будем сюда инвестировать и душу, и сердце и средства для того, чтобы жителям города было очень хорошо", – пообещал Ринат Ахметов.

Городские власти говорят, что всегда обращаются в компанию "Метинвест", когда нужна помощь.

"Наша дверь открыта. А самое главное – наша душа и сердце открыто, и мы готовы вместе с вами строить прекрасный, красивый и лучший город в мире", – сказал Ринат Ахметов.

Ринат Ахметов в Мариуполе

Вечером 15 февраля стало известно, что самолет с предпринимателем на борту приземлился в Запорожье.

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16 февраля Ринат Ахметов прибыл в Мариуполь. Он посещает прифронтовый город в День единения.

"Мариуполь. На родной земле", – подписали фото на странице в Facebook компании System Capital Management.

Благотворительность — больше всего

Фонд Рината Ахметова – один из крупнейших благотворительных в Украине. Он создал собственный музей "Голоса мирных". В нем — самая большая в мире коллекция историй мирных жителей, пострадавших от конфликта в результате военной агрессии России на территории Украины. Фонд планирует собрать 100 000 свидетельств мирных жителей Донбасса к 2025 году.

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"Это общая картина очень важна для нас не только как для фонда, но и для страны в целом. Потому что из этих свидетельств понемногу формируется коллективная память", — подчеркнула член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

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