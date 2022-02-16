Предприниматель поехал в прифронтовый город в День единения

Ринат Ахметов начал визит в Мариуполь. / Фото: Коллаж: Сегодня

Предприниматель, учредитель и акционер компании SCM Ринат Ахметов прибыл в Мариуполь. Он посещает город в День единения, 16 февраля.

Об этом сообщили на странице в Facebook компании System Capital Management.

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Вечером 15 февраля стало известно, что самолет с Ринатом Ахметовым на борту приземлился в Запорожье.

Что сейчас происходит в Мариуполе?

На днях в прифронтовом городе прошли учения для мирного населения. На фоне информации о вероятном дальнейшем вторжении РФ на территорию Украины инструкторы с боевым опытом обучали горожан обращаться с оружием и оказывать первую домедицинскую помощь.

"Чтобы знать, как защитить свою семью, себя. В случае нападения Российской Федерации. Важно, чтобы люди знали, как защититься. Хотя бы первые навыки стрельбы и медицины", – рассказала жительница Мариуполя.

В то же время Мариуполь продолжает жить спокойной жизнью – в городе проходят культурные мероприятия, приезжают с гастролями артисты. Мы расспросили актера Владимира Горянского, который посетил Мариуполь 14 февраля, что происходит в городе.

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"В центре города люди катаются на катке, играют дети, мамы с колясками гуляют. Все чинно и спокойно. Думаю, киевлянам, да и жителям других городов нужно брать пример. Главный наш враг – страх и паника. Можно самому себя так напугать, что никакие вторжения уже не понадобятся", – убежден артист.

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