Самолет с Ринатом Ахметовым приземлился в Запорожье

16 февраля предприниматель посетит Мариуполь

У бизнесмена запланирован визит в Мариуполь/Фото: "Сегодня"

15 февраля в Запорожье приземлился самолет с предпринимателем, учредителем и акционером компании SCM Ринатом Ахметовым на борту.

Об этом в Facebook сообщил руководитель департамента журналистских расследований издания "Украинская правда" Михаил Ткач.

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Источники "Украинской правды" подтвердили, что Ринат Ахметов находится на борту.

Бизнесмен посетит Мариуполь

В среду, 16 февраля, Ринат Ахметов посетит Мариуполь.

"Ринат Ахметов в среду будет в Мариуполе", — сообщила представитель бизнесмена Анна Терехова.

Что сейчас происходит в Мариуполе?

На днях в прифронтовом городе прошли учения для мирного населения. На фоне информации о вероятном дальнейшем вторжении РФ на территорию Украины инструкторы с боевым опытом обучали горожан обращаться с оружием и оказывать первую домедицинскую помощь.

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"Чтобы знать, как защитить свою семью, себя. В случае нападения Российской Федерации. Важно, чтобы люди знали, как защититься. Хотя бы первые навыки стрельбы и медицины", – рассказала жительница Мариуполя.

В то же время Мариуполь продолжает жить спокойной жизнью – в городе проходят культурные мероприятия, приезжают с гастролями артисты. Мы расспросили актера Владимира Горянского, который посетил Мариуполь 14 февраля, что происходит в городе.

"В центре города люди катаются на катке, играют дети, мамы с колясками гуляют. Все чинно и спокойно. Думаю, киевлянам, да и жителям других городов нужно брать пример. Главный наш враг – страх и паника. Можно самому себя так напугать, что никакие вторжения уже не понадобятся", – убежден артист.

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