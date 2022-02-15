Літак з Рінатом Ахметовим приземлився у Запоріжжі

15 лютого у Запоріжжі приземлився літак з підприємцем, засновником та акціонером компанії SCM Рінатом Ахметовим на борту.
Про це у Facebook повідомив керівник департаменту журналістських розслідувань видання "Українська правда" Михайло Ткач.
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Джерела видання "Української правди" підтвердили, що Рінат Ахметов перебуває на борту.
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Бізнесмен відвідає Маріуполь
У середу, 16 лютого, Рінат Ахметов відвідає Маріуполь.
"Рінат Ахметов у середу буде у Маріуполі", — повідомила речниця бізнесмена Ганна Терехова.
Що зараз відбувається у Маріуполі?
Днями у прифронтовому місті пройшли навчання для мирного населення. На тлі інформації про можливе подальше вторгнення РФ на територію України інструктори з бойовим досвідом навчали містян поводитися зі зброєю та надавати першу домедичну допомогу.
"Щоб знати, як захистити свою сім'ю, себе. У разі нападу Російської Федерації. Важливо, щоб люди знали, як захиститись. Хоча б перші навички стрілянини та медицини", – розповіла мешканка Маріуполя.
Водночас Маріуполь продовжує жити спокійним життям – у місті відбуваються культурні заходи, приїжджають із гастролями артисти. Ми розпитали актора Володимира Горянського, який відвідав Маріуполь 14 лютого, що відбувається у місті.
"У центрі міста люди катаються на ковзанці, граються діти, мами з колясками гуляють. Все чинно і спокійно. Думаю, киянам та й жителям інших міст треба брати приклад. Головний наш ворог – страх і паніка. Можна самому себе так налякати, що жодного вторгнення вже не знадобиться", – переконаний артист.