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На випадок вторгнення РФ. Жителів Маріуполя навчали, що робити у разі війни (відео)

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14 лютого, 10:47
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Місцевим показали, як правильно стріляти, розбирати та перезаряждати зброю

Як вижити у надзвичайних умовах – навчали у прифронтовому Маріуполі. Там влаштували масштабний військовий вишкіл та пояснювали, якими навичками треба опанувати в разі повномасштабної війни.

Про це повідомляється у випуску "Сьогодні".

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Близько трьох сотень маріупольців прийшли на вишкіл із виживання в надзвичайних ситуаціях. Інструктори з бойовим досвідом навчали їх поводитися зі зброєю і надавати першу домедичну допомогу.

Як проходили навчання

Просто неба військові розгорнули своєрідний тир із мішенями. Навчали маріупольців, як правильно стріляти з автоматичної зброї. Складати й розбирати її та перезаряджати набої.

З автоматом у руках – Тетяна Клименко. Каже: нині такі навчання украй потрібні.

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"Щоб знати, як захистити свою сім'ю, себе. У разі нападу Російської Федерації. Важливо, щоб люди знали, як захиститися. Хоча б перші навички стрілянини та медицини", – розповіла жителька Маріуполя.

На вишкіл маріупольці приходили цілими сім’ями. Сподіваються – такі навчання триватимуть і надалі.

"Звичайно, це дуже важливо в нашому місті. І добре, що хоч комусь небайдуже, і хтось намагається нам донести цю інформацію", – вважає ще одна місцева жителька Тетяна Калюніна.

Для чого потрібний такий вишкіл

Командир батальйону вишколу особового складу загону спеціального призначення Нацгвардії України Кирило Беркаль пояснив, коли будуть бойові дії, буде багато зброї навіть у швидкій доступності до людей.

"Вони мають розуміти, що зробити з цією зброєю, щоб не нашкодити собі, не нашкодити своїй сім’ї. Цей вишкіл, це відродження цивільної оборони", – пояснив Беркаль.

Військові пояснюють – коли ворог на кордоні – всім треба знати, як виживати.

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"Ризик повномасштабного наступу з боку Росії сьогодні досить великий. Раніше таких умов і ситуації напруженої не було. Вона з’явилася буквально з кінця 2020 року. Коли великі війська, великі сили та засоби були стягнуті вздовж наших кордонів", – пояснив Денис Прокопенко, командир окремого загону спеціального призначення Нацгвардії України.

Навчання тривали 4 години. Взяли участь у вишколі всі охочі.

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