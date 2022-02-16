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Рінат Ахметов прибув до Маріуполя

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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16 лютого, 09:33
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Підприємець поїхав до прифронтового міста у День єднання
Рінат Ахметов розпочав візит до Маріуполя.
Рінат Ахметов розпочав візит до Маріуполя. / Фото: Колаж: Сьогодні

Підприємець, засновник та акціонер компанії SCM Рінат Ахметов прибув до Маріуполя. Він відвідує місто у День єднання, 16 лютого.

Про це повідомили на сторінці у Facebook компанії System Capital Management.

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Увечері 15 лютого стало відомо, що літак із Рінатом Ахметовим на борту приземлився у Запоріжжі.

Що зараз відбувається у Маріуполі?

Днями у прифронтовому місті відбулися навчання для мирного населення. На тлі інформації про можливе подальше вторгнення РФ на територію України інструктори з бойовим досвідом навчали городян поводитися зі зброєю та надавати першу домомедичну допомогу.

"Щоб знати, як захистити свою сім'ю, себе. У разі нападу Російської Федерації. Важливо, щоб люди знали, як захиститись. Хоча б перші навички стрільби та медицини", – розповіла мешканка Маріуполя.

Водночас Маріуполь продовжує жити спокійним життям – у місті відбуваються культурні заходи, приїжджають із гастролями артисти. Ми розпиталиактора Володимира Горянського, який відвідав Маріуполь 14 лютого, що відбувається у місті.

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"У центрі міста люди катаються на ковзанці, грають діти, мами з колясками гуляють. Все чинно і спокійно. Думаю, киянам, та й жителям інших міст треба брати приклад. Головний наш ворог – страх і паніка. Можна самому себе так налякати, що ніякі вторгнення вже не знадобляться", – переконаний артист.

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