Будет действовать не более полугода. Когда и кому будут выдавать ковидные сертификаты

Документ, который разрабатывает Украина, будет существовать и в бумажном виде, и в электронном

Ковидные сертификаты в странах Евросоюза могут появиться уже в июне. Новые условия позволят открыть границы. Такой документ начали разрабатывать и в Украине. Когда и как его можно будет получить, выясняли новости "Сегодня".

Ковидный сертификат, в том числе, в Европе планируют ввести с 15-го июня для туристических или деловых поездок. Аналог документа разработают и в Украине, но справку для выезда за границу уже можно получить у семейного врача – там указывается название вакцины, доктор, который провел прививки, производитель препарата, все удостоверяется печатью.

Международный сертификат вакцинации существовал и ранее, например, если делали прививки от малярии или любой другой опасной инфекции. Теперь в перечень добавили ковид. Все – на английском.

"Это свидетельство заполняется врачом медицинского учреждения, куда обратился пациент после второй прививки от ковида. Этот документ может распечатываться на определенном бланке – данный бланк должен быть желтого цвета. Обязательно", – объясняет семейная врач центра первично медико-санитарной помощи № 2 Лилия Кошарная.

Согласно этому документу пустят в большинстве стран мира, стоит только предоставить на границе. Но ковидный сертификат, который сейчас разрабатывают, будет содержать значительно больше данных. И к тому же – скорее всего будет цифровым.

Дата прививки, название вакцины, результаты ПЦР-тестов и есть ли у вас антитела – все это будет в ковидном сертификате рядом с вашими персональными данными. А еще будет и индивидуальный код – по нему пограничник проверит, не подделка ли ваш документ. Все эти данные будут и в вашем смартфоне – в приложении "Дия".

"Мы все данные заносим в электронную систему здравоохранения. Когда все эти данные будут оцифрованы, гораздо легче сделать или цифровой сертификат о проведении вакцинации, или то, что будет требоваться в Европейском союзе. Мы работаем в составе рабочей группы, как Всемирной организации здравоохранения, так и Евросоюза", – объясняет главный санитарный доктор Украины Виктор Ляшко.

Ковидный сертификат будет иметь разные сроки действия. По меньшей мере 72 часа для тех, кто сдал отрицательный ПЦР-тест.

"Будет более долгосрочный для вакцинированных. Предварительно на уровне ЕС рекомендуется 180 дней, а также для тех граждан, которые переболели и выздоровели от ковида также длительные – 180 дней", – отмечает первый замминистра цифровой трансформации Украины Алексей Вискуб.

В Украине такие начнут выдавать до 1 июля. Правда, пока претендовать на него могут только полтысячи украинцев, получивших обе дозы вакцины.