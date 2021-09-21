Будет дождливо и холодно: прогноз погоды на 21 сентября (карта)

Дожди переместились на восток - прогноз погоды на 21 сентября

Во вторник, 21 сентября, в Украине будет преимущественно облачная, дождливая и холодная погода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в регионах

Облачная погода продержится на Западной Украине целый день. Однако осадков облака не принесут. Воздух там прогреется до +8...+10 градусов. Теплее всего будет в Ужгороде – +12...+14 градусов. На востоке солнце будет редко появляться из-за туч. Дождь следует ожидать во второй половине дня. Столбики термометров покажут +12...+14, только на Луганщине будет +15...+17 градусов.

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На севере в течение всего дня погода будет пасмурной. Ночью, утром и вечером ожидается мелкий дождь +8...+10 градусов. В южных регионах будет немного теплее – +15...+17 градусов. В то же время небо весь день будет в облаках. Осадков синоптики не прогнозируют.

В Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Ночной дождь закончится еще до прихода утра. День пройдет без осадков, а вечером дождь начнется снова. Воздух прогреется до +7...+9 градусов.

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