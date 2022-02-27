"Будет катастрофа": армию Беларуси предупредили о последствиях вторжения в Украину (видео)

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Ветеран ВДВ Беларуси, экс-комбриг 38-й Брестской десантной бригады Валерий Сахач записал видеообращение к белорусским военным с призывом не участвовать в войне против Украины.
"Мои соотечественники, парни в голубых тельняшках, таких же, как всю жизнь носил я, сидят в лесу у границы с Украиной, и очень похоже на то, что в ближайшее время собираются поучаствовать в очень нехорошем деле, которое может иметь катастрофические последствия для нашей страны", – заявил белорусский десантник.
По его словам, далеко не все вернутся на родину живыми.
"Российская армия, имеющая огромный боевой опыт, трое суток находится в аду. Количество убитых исчисляется тысячами, пленных – сотнями, ранеными переполнены госпитали и гражданские больницы в приграничной полосе. Никакие цели операции не достигнуты, на данный момент не удалось взять ни Киев, ни один из областных центров", – напомнил военный.
Сахач отметил, что украинская армия "уже не отступит и не сдастся".
Как подчеркнул ветеран ВДВ, белорусам должны быть понятны как минимум три вещи:
"Первая – Украина никогда не угрожала Беларуси и не угрожает сейчас. Второе – никаких "наркоманов", "националистов" в украинской власти нет. А если бы они и были – они были избраны на свободных демократических выборах. Третье – никаких правовых оснований вторгаться на территорию Украины у белорусских военных нет, тем более что это прямо запрещает действующая Конституция".
Он считает: "Это не наша война".
"Братишки, найдите способ не участвовать в этом грязном деле", – добавил десантник.
Лукашенко пообещал Украине перемирие
Украинская делегация встретится с россиянами для переговоров на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре заверил украинского лидера Владимира Зеленского, что ни самолеты, ни ракеты не полетят в Украину во время переговоров с россиянами.
"Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле", – говорится в сообщении Офиса президента Украины.