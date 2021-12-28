Будет вторжение? Россия массово завозит оружие и военную технику на Донбасс

Россия продолжает увеличивать военные мощности боевиков / Фото: Коллаж: Сегодня
На оккупированные территории Донбасса завозят из России товары военного назначения. Их снабжение скрывают под видом "гуманитарного конвоя".
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.
По данным украинских разведчиков, в течение декабря на Донбассе наращивали боевые возможности оккупантов.
Туда скрыто завозили железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ в армейские корпуса:
- топливо,
- боевую технику,
- вооружение и боеприпасы,
- средства радиоэлектронной борьбы,
- беспилотные летательные аппараты.
Для скрытых поставок имущества военного назначения оккупанты использовали "гуманитарные конвои".
Россия наращивает войска
Кроме того, по информации разведки, Россией значительно увеличены поставки в соединения и части оккупационных войск боевых бронированных машин – как новых, так и восстановленных или модернизированных на российских ремонтных предприятиях.
В подразделения противника для комплектования должностей по отдельным военным специальностям, в первую очередь разведчиков, снайперов, артиллеристов, связистов, специалистов радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, направляются кадровые российские военнослужащие и наемники-граждане РФ.
Раньше мы писали:
- "Мы для них пушечное мясо": боевик "ЛНР" добровольно сдался украинским военным и рассказал о российских начальниках.
- 27 декабря на Донбассе боевики ранили двух украинских военных. Огонь открывали 10 раз.