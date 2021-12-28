"Мы для них пушечное мясо": боевик "ЛНР" рассказал о российских начальниках

Оккупант добровольно сдался украинским военным, правда под действием наркотиков

Боевик сдался ВСУ и пожаловался на российских офицеров. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военнослужащие 27 декабря на Донбассе задержали на линии разграничения боевика так называемой "ЛНР". Он был под наркотиками и заявил, что решил сдаться добровольно.

Об этом сообщает пресс-центр ООС и Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

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Как происходило задержание

Нарушитель в российской форме, в состоянии сильного наркотического опьянения двигался через линию столкновения в сторону украинских позиций. Украинские военные задержали боевика, после чего передали его представителям Службы безопасности Украины.

Что известно о боевике

Военные установили, что оккупанту 40 лет. Он проходил службу по контракту в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск.

Имел при себе паспорт так называемой "ЛНР". В дальнейшем выяснилось, что задержанный с 2006 по 2012 год отбывал наказание в местах лишения свободы по статье 115, ч.1 (преднамеренное убийство).

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Что он сказал во время допроса

Боевик заявил, что решил сдаться добровольно и рассказал о службе на оккупантов.

Среди прочего он рассказал, что в Донбассе "служат" кадровые российские военные. Они прибывают туда на ротационной основе – постоянно осуществляют разнос личного состава, издеваются над ними, бьют, шантажируют, требуют средства и могут даже застрелить.

По его словам, российские военные воспринимают боевиков "как пушечное мясо, которое можно бросить на амбразуру или подставить живым щитом под цели и работу снайпера".

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Рассказал, что вооружение, военная техника, оснащение, форма и прочее завозится из России целыми партиями.

Боевик сдался добровольно. Фото: Оперативный ВСУ

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