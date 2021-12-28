Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 👩 "Воєннік" для жінок 🚷 Справа Порошенка
СЬОГОДНІ Новини України

"Ми для них гарматне м'ясо": бойовик "ЛНР" розповів про російських начальників

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
28 грудня, 13:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Окупант добровільно здався українським військовим, щоправда, під впливом наркотиків
Бойовик здався ЗСУ та поскаржився на російських офіцерів.
Бойовик здався ЗСУ та поскаржився на російських офіцерів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військовослужбовці 27 грудня на лінії розмежування на Донбасі затримали бойовика так званої "ЛНР". Він був під впливом наркотиків і заявив, що вирішив здатися добровільно.

Про це повідомляє пресцентр ООС та Telegram-канал Оперативний ЗСУ.

Реклама

Як відбувалося затримання

Порушник у російському однострої у стані сильного наркотичного сп’яніння ішов через лінію зіткнення в бік українських позицій. Українські військові затримали бойовика після чого передали його представникам Служби безпеки України.

Що відомо про бойовика

Військові встановили, що окупанту 40 років. Він проходив службу за контрактом в одному з підрозділів незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ. Мав із собою паспорт так званої "ЛНР". Надалі з’ясувалося, що затриманий з 2006 по 2012 рік відбував покарання в місцях позбавлення волі за статтею 115, ч. 1 (умисне вбивство).

Що він сказав під час допиту

Бойовик заявив, що вирішив здатися добровільно, і розказав про службу на окупантів.

Реклама

Серед іншого він розповів, що на Донбасі служать кадрові російські військові. Вони прибувають туди на ротаційній основі – постійно вчиняють рознос особовому складу, знущаються, б'ють, шантажують, вимагають кошти і можуть навіть застрелити.

За його словами, російські військові сприймають бойовиків "як гарматне мясо, яке можна кинути на амбразуру чи підставити живим щитом під цілі та роботу снайпера".

Затриманий підтвердив, що озброєння, військова техніки, оснащення, форма та інше завозиться з Росії цілими партіями.

Реклама

Бойовик здався добровільно. Фото: Оперативний ЗСУ

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Опитування
Фото дня
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

32 520

захворіло за тиждень в Україні

-30%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.23

Російський рубль (₽)

0.3701

Євро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти