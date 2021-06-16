Будет жарко и по-прежнему мокро. Прогноз погоды на 16 июня (карта)

На востоке столбик термометра поднимется даже до 29 градусов, почти так же жарко будет и в Киеве

В среду, 16 июня, в Украине станет еще жарче – температура на востоке поднимется до 29 градусов, но дожди никуда не уйдут, а на большей части территории обещают грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве становится совсем жарко – 26-28 градусов, как и в Черниговской области, но синоптики снова обещают грозы.

Чуть прохладнее на западе – 25-27 градусов и также дожди. Причем, если вчера во Львовской области было сухо, то сегодня туда вернулись грозы.

В центре, как и ранее, будет лить, температура 24-26 градусов, а вот на востоке столбик термометра поднимется даже до 29 градусов в Луганской области.

В южных областях и Крыму будет не так жарко – всего лишь 22-24 градуса, и все те же грозы.

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Напомним, к концу недели в Украину должно прийти настоящее лето, в некоторых областях уже будет 30-градусная жара. Дождей тоже станет значительно меньше.

Как сообщали новости "Сегодня", посреди лета Карпаты засыпало снегом, а Днепр накануне накрыло сильным градом.