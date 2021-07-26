Буквы вместо баллов: учеников младших классов будут оценивать по-новому

Согласно новым рекомендациям МОН, школа может сама разрабатывать правила оценивания, также их может инициировать учитель

Министерство образования и науки Украины рекомендует оценивать результаты обучения учеников 1-4 классов средних школ c помощью так называемой вербальной и уровневой оценок, последнюю предложено обозначать буквами.

Соответствующий приказ и текст рекомендаций опубликованы на сайте МОН.

Вербальную (оценочное суждение) и уровневую (оценочное суждение с указанием уровня результата) оценки можно выражать как устно, так и письменно.

"Одним из ключевых изменений в оцениванию является подход к выражению оценки... Уровень результата обучения рекомендуем определять с учетом динамики его (ученика. – Ред.) достижений и обозначать буквами – "начальный" (П – укр. "початковий"), "средний" (С), "достаточный" (Д), "высокий" (В)", - говорится в рекомендациях.

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Таким образом МОН вместо привычных цифр предлагает использовать вербальную оценку отдельных результатов обучения, которая, кроме оценочного суждения о достижениях, может еще называть и уровень результата обучения.

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В то же время результаты личных достижений учащихся в 1-2 классах рекомендуют выражать только вербально, а в 3-4 классах – или вербальной, или уровневой оценкой.

Решение – за школой и учителем

Согласно рекомендациям, школа может сама разрабатывать и фиксировать общие положения по оцениванию результатов обучения учащихся и конкретизировать их в положении о внутренней системе обеспечения качества образования.

Особенности организации оценивания в определенном классе также может инициировать учитель – их утверждают на заседании педагогического совета учреждения.

В МОН подчеркивают, что оценка является конфиденциальной информацией, доступной только для ученика и его родителей (или лиц, их заменяющих).

Напомним, заработные платы учителей в Украине за 2021 год вырастут почти на треть. Повышение на 20% уже состоялось с января, еще на 9% зарплаты вырастут с декабря 2021 года. А в целом в планах правительства – довести минимальные зарплаты педагогов до уровня средней зарплаты по стране, которая составляет 13 543 гривен.