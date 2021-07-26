Букви замість балів: учнів молодших класів будуть оцінювати по-новому

Згідно з новими рекомендаціями МОН, школа може сама розробляти правила оцінювання, також їх може ініціювати учитель

Міністерство освіти і науки України рекомендує оцінювати результати навчання учнів 1-4 класів середніх шкіл за допомогою так званої вербальної і рівневої оцінок, останню запропоновано позначати буквами.

Відповідний наказ і текст рекомендацій опубліковані на сайті МОН.

Вербальну (оціночне судження) і рівневу (оціночне судження із зазначенням рівня результату) оцінки можна висловлювати як усно, так і письмово.

"Однією з ключових змін в оцінювання є підхід до вираження оцінки... Рівень результату навчання рекомендуємо визначати з урахуванням динаміки його (учня. – Ред.) досягнень і позначати буквами – "початковий" (П),"середній" (С),"достатній" (Д),"високий" (В)", – йдеться в рекомендаціях.

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Таким чином МОН замість звичних цифр пропонує використовувати вербальну оцінку окремих результатів навчання, яка, крім оціночного судження про досягнення, може ще називати і рівень результату навчання.

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Водночас результати особистих досягнень учнів у 1-2 класах рекомендують виражати тільки вербально, а в 3-4 класах – або вербально, або рівневої оцінкою.

Рішення – за школою і вчителем

Згідно з рекомендаціями, школа може сама розробляти і фіксувати загальні положення щодо оцінювання результатів навчання учнів і конкретизувати їх у положенні про внутрішню систему забезпечення якості освіти.

Особливості організації оцінювання в певному класі також може ініціювати учитель – їх затверджують на засіданні педагогічної ради установи.

У МОН наголошують, що оцінка є конфіденційною інформацією, доступною тільки для учня і його батьків (або осіб, які їх замінюють).

Нагадаємо, заробітні плати вчителів в Україні за 2021 рік зростуть майже на третину. Підвищення на 20% вже відбулося з січня, ще на 9% зарплати зростуть з грудня 2021 року. А в цілому в планах уряду довести мінімальні зарплати педагогів до рівня середньої зарплати по країні, яка становить 13 543 гривень.