Была ли травля? В МВД назвали первые результаты расследования кровавого расстрела в Днепре

Появились первые результаты расследования расстрела в Днепре. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство внутренних дел проводит служебное расследование по обстоятельствам и причинам чрезвычайного происшествия с участием военнослужащих НГУ в Днепре. В результате чрезвычайного происшествия пять человек погибли и еще пять оказались в больнице.

Об этом сообщил первый заместитель главы МВД Евгений Енин в Facebook.

Реклама

Что это за расследование

Задача служебного расследования, которое проводит МВД, – выяснить морально-психологический климат в коллективе, проверить процессы отбора и подготовки кадров, соблюдение порядка прохождения военной службы.

"Мы шаг за шагом устанавливаем обстоятельства, связанные с отклонением от правил и должны принять меры для предотвращения повторения подобных чрезвычайных ситуаций", – объяснил Енин.

Первые результаты расследования

Внеуставные отношения

Реклама

Среди личного состава части №3021 Национальной гвардии провели анкетирование. По словам Енина, уже к началу основательного анализа анкет, который вот-вот начнется, можно говорить о том, что комиссией выявлены факты внеуставных отношений.

"Полученные материалы будут направлены в ближайшие дни в ДБР", – сообщил замминистра.

Енин призвал помнить о том, что выявленные факты внеуставных отношений еще не свидетельствуют о мотивах расстрела. Мотивы пока неизвестны, и их будет выяснять ДБР в рамках досудебного расследования.

Реклама

Доступ к оружию

В военной части также выявили нарушение порядка и организации несения службы, что привело к трагедии. В частности, нарушен порядок доступа в комнату хранения оружия. Зафиксировано отсутствие контроля за замыканием ставницы для оружия, которая должно быть должным образом замкнута.

Отсутствие медикаментов

По словам Енина, есть вопросы относительно качества инструктажа перед вступлением в наряд. Кроме того, в воинской части пренебрегали медицинским обеспечением военнослужащих – ряд медикаментов в аптечке отсутствовал.

Что известно о стрельбе

Инцидент произошел около 4 утра 27 января. Солдат часовой службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и начал стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Впоследствии стало известно, что стрелявший солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения, родом из Одесской области. Его задержали через несколько часов после стрельбы.

Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства , затем скрывали факты и даже получали повышение.

, затем скрывали факты и даже получали повышение. Артемию Рябчуку избрали меру пресечения – 60 суток под стражей. Ему угрожает пожизненное заключение.

Раньше мы писали: