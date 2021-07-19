Было 80% ожогов тела: в Харькове скончался тяжелораненный боец ВСУ (фото)

Военнослужащего 15 июля вертолетом доставили в больницу Харькова, за его жизнь боролись четыре дня

Утром 19 июля скончался 29-летний боец ВСУ Александр Горбенко. Он получил тяжелое ранение вечером 15 июля во время вражеского обстрела на Донбассе.

Об этом сообщает "Первый городской".

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Врачи четверо суток боролись за жизнь военного, у него было 80% ожогов тела. После ранения его вертолетом доставили в харьковскую больницу, но спасти не смогли.

"Утром 19 июля остановилось сердце 29-летнего криворожского военнослужащего Александра Горбенко. Парень получил тяжелые ранения во время обстрела в зоне ООС", - рассказала советник председателя Днепровской ОГА Татьяна Губа.

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Александр защищал Украину от оккупантов с 2014 года.

Напомним, 13 июля боевики на Донбассе убили украинского военного, еще семерых ранили. Враг резко активизировался и ударил по бойцам ВСУ из пулеметов, минометов и гранатометов.

Тем временем главарь боевиков т. н. "ДНР" Денис Пушилин заявил, что оккупанты планируют захват новых территорий Украины – они не забыли о "Новороссии", проект лишь приостановили на некоторое время.