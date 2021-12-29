Быстрый и с множеством мутаций: ученые рассказали, чем опасен "Омикрон"

"Омикрон" быстро распространяется. Фото: коллаж "Сегодня"
Причиной новой волны заболевания в мире является дочерний вариант штамма "Омикрон". Он распространяется значительно быстрее предыдущих штаммов коронавируса.
Об этом сообщили в Институте молекулярной биологии и генетики.
"Омикрон" распространяется очень быстро
Две недели назад "Омикрон" составил 14% от обнаруженных в мире штаммов коронавируса, а в конце прошлой недели – уже 20%.
В еженедельном отчете ВОЗ говорится, что "Омикрон" распространяется значительно быстрее предыдущих штаммов коронавируса.
На днях в Украине было зафиксировано 5 случаев заражения штаммом "Омикрон". Первый случай был детектирован 18 декабря.
"Омикрон" имеет много мутаций
Штамм "Омикрон" имеет много мутаций, чем отличается от предыдущих опасных штаммов. Но дочерние варианты "Омикрона" тоже имеют отличия практически во всех структурных элементах вируса.
В основном это "горячие точки", то есть многие уже наблюдались в других штаммах и вариантах, но имеют значение комбинации приобретенных мутаций, которые вместе могут придавать другие свойства, что требует тщательного анализа.
"Омикрон" вызывает беспокойство
Как известно, "Омикрон" назван штаммом, который вызывает беспокойство в первую очередь благодаря очень быстрому распространению и устойчивости к существующим вакцинам. Ряд стран уже ввели своим гражданам 3-ю или 4-ю "бустерную" дозы вакцины, которые были эффективны против предыдущих штаммов. Способны ли существующие вакцины остановить новую волну пандемии – покажет время.
Поэтому очень важны своевременная разработка и производство эффективных вакцин, специфических против циркулирующих на данный момент возбудителей вирусных болезней или появление которых прогнозируют в стране в ближайшее время.
Штамм "Омикрон" нашли еще в двух регионах Украины – сколько уже заболевших
В Украине обнаружили пять новых случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Всего в стране уже шесть заболевших. Об этом рассказал главный санврач Украины Игорь Кузин.
Новый штамм зафиксировали у двух жителей Киева и двух жителей Киевской области. Еще по одному случаю подтвердили в Днепре и Львове.
Три пациента с подтвержденными случаями вернулись из-за границы. Они находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах.
Сейчас идет эпидемиологическое расследование, медики обследуют контактные лица.
Кузин напомнил, что первый случай подтвердили еще 18 декабря в Главной референс-лаборатории ЦОС. Пять новых – в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского.
Ранее мы писали:
- Наступление "Омикрона" и более 300 тыс. заболевших: что происходит с COVID-19 в Киеве
- Штамм "Омикрон": можно ли лечить противовирусными препаратами и когда ожидать вспышки (видео)
- Зачем вакцинироваться от COVID-19, даже если переболел – личный опыт
Почему ПЦР-тест может не увидеть "Омикрон" и что с этим делать? Врач дал ответ