Почему ПЦР-тест может не увидеть "Омикрон" и что с этим делать? Врач дал ответ

Почти треть ПЦР-тестов могут показать ложный негативный результат, однако если все симптомы пациента свидетельствуют о ковиде, у врачей есть план действий

ПЦР-тестирование в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Если человек заражен штаммом коронавируса "Омикрон", ПЦР-тест может показать отрицательный результат. Это связано с тем, что у разных видов тестов не стопроцентная чувствительность.

Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев, пишет "Обозреватель".

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Почему тесты могут врать?

Крамарев объяснил, что чувствительность ПЦР-тестов в лучшем случае достигает 80%. То есть 20%, а то и 30% результатов могут быть ложноотрицательными. При этом тест может не увидеть не только "Омикрон", но и другие штаммы.

У ИФА и экспресс-тестов эти показатели еще ниже. Чувствительность тестов практически не зависит от конкретного штамма коронавируса.

Отдельные тесты на штаммы лучше обычных?

"Есть отдельные тесты на отдельные штаммы, например, на "Дельту", на "Омикрон". Но все равно возможности ПЦР-диагностики ограничены ложными результатами до 20-30%", – сказал врач.

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По мнению Крамарева, не нужно закупать специфические ПЦР-тесты для "Омикрона". Врачам важно только то, есть ли ковид у человека или нет.

Что делать, если ПЦР-тест негативный, но симптомы есть?

Профессор рассказал, что если у пациента отрицательный ПЦР-тест, но есть все основания считать, что у человека коронавирус, приходится сдавать анализы еще несколько раз.

"Когда врач знает, что у пациента был контакт с больным коронавирусом, когда симптомы похожи на COVID-19, когда он с большой вероятностью предполагает ковид, делаются ПЦР-тесты несколько раз. Бывает, на второй-третий раз получаем положительный результат", – сказал медик.

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Главные симптомы "Омикрона"

Пока известно о пяти основных симптомах:

першение в горле,

сухой кашель,

постоянная усталость,

мышечные боли,

ночная потливость.

Также зафиксированы случаи, когда "Омикрон" вызывал опасный побочный эффект – сонный паралич.

По данным ВОЗ, признаки нового штамма могут проявиться в период от 3 до 14 дней после заражения. В среднем это занимает пять-шесть дней.