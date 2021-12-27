Чому ПЛР-тест може не побачити "Омікрон" та що з цим робити? Лікар дав відповідь

Майже третина ПЛР-тестів можуть показати помилковий негативний результат, проте якщо всі симптоми пацієнта свідчать про ковід, лікарі мають план дій

ПЛР-тестування в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Якщо людина заражена штамом коронавірусу "Омікрон", ПЛР-тест може показати негативний результат. Це пов'язано з тим, що у різних видів тестів не стовідсоткова чутливість.

Про це розповів доктор медичних наук, професор Сергій Крамарєв, пише "Обозреватель".

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Чому тести можуть брехати?

Крамарєв пояснив, що чутливість ПЛР-тестів у кращому разі досягає 80%. Тобто, 20%, а то й 30% результатів можуть бути помилково-негативними. При цьому тест може не побачити не лише "Омікрон", а й інші штами.

У ІФА та експрес-тестів ці показники ще нижчі. Чутливість тестів практично не залежить від конкретного штаму коронавірусу.

Окремі тести на штами кращі за звичайні?

"Є окремі тести на окремі штами, наприклад, на "Дельту", на "Омікрон". Але все одно можливості ПЛР-діагностики обмежені хибними результатами до 20-30%", – сказав лікар.

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На думку Крамарєва, не потрібно закуповувати специфічні ПЛР-тести для "Омікрона". Лікарям важливо лише те, чи є ковід у людини, чи ні.

Що робити, якщо ПЛР-тест негативний, але симптоми є?

Професор розповів, що якщо у пацієнта негативний ПЛР-тест, але є всі підстави вважати, що людина має коронавірус, доводиться здавати аналізи ще кілька разів.

"Коли лікар знає, що в пацієнта був контакт із хворим на коронавірус, коли симптоми схожі на COVID-19, коли він з великою ймовірністю передбачає ковід, робляться ПЛР-тести кілька разів. Буває, на другий-третій раз отримуємо позитивний результат", - сказав медик.

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Головні симптоми "Омікрону"

Поки що відомо про п'ять основних симптомів:

першіння у горлі,

сухий кашель,

постійна втома,

м'язові болі,

нічна пітливість.

Також зафіксовані випадки, коли "Омікрон" викликав небезпечний побічний ефект. сонний параліч.

За даними ВООЗ, ознаки нового штаму можуть виявитися у період від 3 до 14 днів після зараження. У середньому це триває п'ять-шість днів.