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COVID-вакцинація третьою дозою: кому ще рекомендовані щеплення

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
24 грудня, 18:04
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МОЗ отримало рекомендацію розпочати ревакцинацію ще однієї категорії українців
Одними з перших ревакцинують людей віком старше 60 років.
Одними з перших ревакцинують людей віком старше 60 років. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерству охорони здоров'я рекомендують забезпечити ревакцинацію для людей віком від 60 років. Проте офіційного рішення з цього питання наразі немає.

Про це повідомив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій у коментарі РБК-Україна.

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Рекомендацію має розглянути оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій. Можливо це відбудеться 28-29 грудня.

"У НТГЕІ є ще три дні на обробку та внесення поправок до наших рекомендацій, далі ми представляємо їх на штабі. Штаб за них голосує, а потім міністерство вводить у дію своїм указом", – пояснив Лапій.

Як вакцинуватимуть

Експерти рекомендують вводити бустерну дозу для цієї вікової категорії через шість місяців після другого щеплення.

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Для кого вже запровадили ревакцинацію

В Україні вводять ревакцинальну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу.

"Отримати ревакцинальну дозу медики та співробітники будинків інтернатного типу можуть через 6 місяців після другого щеплення від COVID-19. Для ревакцинальної дози будуть використовуватися тільки м-РНК-вакцини – Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною щеплена людина", – повідомили у МОЗ.

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