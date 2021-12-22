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Україна запровадить третю дозу вакцини від COVID-19, але не для всіх

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
22 грудня, 21:28
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Генерація COVID-сертифіката після отримання ревакцинальної дози буде доступна найближчим часом
Країна запроваджує ревакцинальну дозу
Країна запроваджує ревакцинальну дозу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні вводять ревакцинальну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу.

Про це пише прес-служба МОЗ.

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"Отримати ревакцинальну дозу медики та співробітники будинків інтернатного типу можуть через 6 місяців після другого щеплення від COVID-19. Для ревакцинальної дози використовуватимуть лише м-РНК-вакцини – Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною щеплена людина", – йдеться у повідомленні.

Таке рішення МОЗ ухвалило своїм наказом 2849. При розробці наказу враховувалися відповідні рекомендації ВООЗ та офіційна позиція Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики.

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"Відповідно, ми також спостерігаємо за тими подіями, і сьогодні мали нараду з європейськими фахівцями, очікуємо офіційного рішення від країн ЄС, і далі таким же чином планується впровадження цього рішення і у нас на рівні України", – розповіла заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

Вона додала, що рішення має розглянути Національна технічна група експертів з питань імунізації, і далі воно має бути схвалено на засіданні штабу з вакцинокерованих інфекцій МОЗ, і відповідно буде нормативно врегульовано постановою уряду.

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