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Украина введет третью дозу вакцины от COVID-19, но не для всех

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
22 декабря, 21:28
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Генерация COVID-сертификата после получения ревакцинальной дозы будет доступна в ближайшее время
Страна вводит ревакцинальную дозу
Страна вводит ревакцинальную дозу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине вводят ревакцинальную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа.

Об этом пишет пресс-служба МОЗ.

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"Получить ревакцинальную дозу медики и сотрудники домов интернатного типа могут через 6 месяцев после второй прививки от COVID-19. Для ревакцинальной дозы будут использоваться только м-РНК-вакцины – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной привит человек", - говорится в сообщении.

Такое решение Минздрав принял своим приказом 2849. При разработке приказа учитывались соответствующие рекомендации ВОЗ и официальная позиция Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике.

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"Соответственно, мы также наблюдаем эти события, и сегодня имели совещание с европейскими специалистами, ожидаем официального решения от стран ЕС, и дальше таким же образом планируется внедрение этого решения и у нас на уровне Украины", – рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

Она добавила, что решение должна рассмотреть Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации, и далее оно должно быть одобрено на заседании штаба по вакциноуправляемым инфекциям Минздрава, и соответственно будет нормативно урегулировано постановлением правительства.

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