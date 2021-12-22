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Антитіла не допомогли. Як переніс "Омікрон" хворий киянин

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
22 грудня, 16:59
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У Києві вже виявили перший випадок зараження штамом коронавірусу "Омікрон"
В Україні вже виявили "Омікрон"
В Україні вже виявили "Омікрон" / Фото: Колаж: Сьогодні

Чоловік, у якого було виявлено штам коронавірусу "Омікрон", у Києві ні з ким не контактував. Одразу після прильоту з ОАЕ він самоізолювався, оскільки відчував легке нездужання.

Про це розповів сайту "Сьогодні" головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

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Відомо, що хворий двічі робив тести на коронавірус у приватних лабораторіях.

"І двічі вони були негативними. Він звернувся до приватної клініки та зразки його біоматеріалу передали на секвенування, яке підтвердило штам "Омікрон". На той час чоловіка вже виписали з клініки", – розповів Чумак.

Раніше чоловік уже хворів на коронавірус.

До цього пацієнт вже перехворів на коронавірус, а також був вакцинованим.

"Нам невідомо, якою саме вакциною був вакцинований пацієнт. Так, після цього він підхопив штам вірусу "Омікрон", але переніс його у легкій формі. А для безпеки самоізолювався вдома", – сказав Сергій Чумак.

Секвенування проводиться вибірково

"Зразки матеріалів ми передаємо до Центру громадського здоров'я. Минулого тижня, наприклад, передали 40 зразків, позаминулого тижня 50. Поки що це єдиний випадок штаму вірусу "Омікрон", який офіційно був підтверджений у Києві після секвенування", – додав Сергій Чумак.

"Омікрон" у Києві

Нагадаємо, як у Києві виявили перший випадок зараження штамом коронавірусу "Омікрон".

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Як розповів головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак, це був чоловік, якому 41 рік. Його біоматеріали направили до Центру громадського здоров'я на секвенування. Там було встановлено новий штам вірусу.

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