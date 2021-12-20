Режим "після свят"? Чому українці не хочуть вакцинуватися

В Україні від коронавірусу вакцинувалося менше 50% дорослого населення

Темпи вакцинації впали / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні знизилися темпи вакцинації від коронавірусу. За минулий тиждень вакциновано лише 784 тис. українців.

Про це написав голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у Facebook.

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Він заявив, що за вчорашній день вакциновано 36 тис. людей. Але у листопаді за добу щеплення від коронавірусу робили понад 300 тис. людей.

"Є декілька об’єктивних факторів, чому українці стали менше робити щеплення від COVID-19. Частина людей, швидше за все, вирішили перенести вакцинацію на період "після свят". Міф про те, що після вакцинації декілька днів або навіть тижнів "доведеться похворіти", на диво дуже стійкий. Хоча абсолютна більшість людей, не лише молодих, але й похилого віку, практично не мають помітних побічних ефектів після щеплення", – написав Радуцький.

Народний депутат зазначив, що є люди, які просто не хочуть робити щеплення.

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Показники вакцинації

В Україні вакцинували менше ніж 50% дорослого населення. За даними Радуцького, серед групи людей, старших за 60 років, особливо низький показник щеплень. Отримали щеплення однією дозою 37%, другою – 33%.

Бустерна доза

Коли в Україні вакцинують обома дозами половину населення, у Міністерстві охорони здоров'я порушать питання щодо введення бустерної дози.

Як збільшити кількість щоденних вакцинувань?

Радуцький пропонує розширити перелік професій, на яких вимагатимуть обов'язкового щеплення проти коронавірусу.

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Наразі обов'язкової вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники :

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, зокрема спеціальної, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

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