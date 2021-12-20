Як не захворіти на COVID-19 під час зимових свят. Поради МОЗ

Завжди використовуйте засоби індивідуального захисту

Щоб не захворіти на коронавірус на новорічні свята, українцям варто дотримуватися кількох рекомендацій МОЗ. В першу чергу, радять пройти повний курс вакцинації.

Докладніше про те, як не заразитися на COVID-19 під час зимових свят – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Вакцинуйтесь

Насамперед у МОЗ рекомендують пройти повний курс вакцинації від коронавірусу. Ви зможете отримати захист від важкого перебігу хвороби та запобігти летального наслідку. Особливо це стосується людей 60+ і тих, хто має хронічні захворювання.

Використовуйте засоби індивідуального захисту

Носіть захисну маску

Дотримуйтесь фізичної дистанції

Провітрюйте приміщення, де знаходитесь

Уникайте закритих просторів, тісних приміщень та місць, де велике скупчення людей

Дезинфікуйте і частіше мийте руки

Прикривайте рот і ніс зігнутим ліктем або серветкою під час кашлю та чхання

Зустрічайтесь на свіжому повітрі

Проводьте більше часу та особисті зустрічі на свіжому повітрі. У закритих приміщеннях є велика загроза поширення коронавірусу.

Відкладіть подорожі

МОЗ рекомендує відкласти поїздки до регіонів, де фіксується високий рівень поширення коронавірусу у разі, якщо:

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ви відчуваєте слабкість

не пройшли повний курс вакцинації

відноситесь до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, включаючи людей старше 60 років та людей з хронічними хворобами

не маєте даних про перенесену коронавірусну хворобу

Довіряйте лише надійним джерелам

МОЗ закликає отримувати інформацію з надійних джерел. Інформація, яка вводить в оману, та дезінформація, створюють загрозу життю та здоров'ю людей.

Дотримуйтесь усіх рекомендацій під час свят. Фото: Інформатор

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Поширені симптоми COVID-19

Підвищена температура

Сухий кашель

Підвищена втома

Біль у м'язах та суглобах

Біль у горлі

Діарея

Кон'юнктивіт

Головний біль

Втрата смаку чи нюху

Висипання на шкірі або зміна кольору шкіри на пальцях рук чи ніг

Симптоми, за яких може знадобитися госпіталізація

Утруднене дихання чи задишка

Біль у грудях

Порушення мови або рухових функцій

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