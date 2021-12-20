Як не захворіти на COVID-19 під час зимових свят. Поради МОЗ

Щоб не захворіти на коронавірус на новорічні свята, українцям варто дотримуватися кількох рекомендацій МОЗ. В першу чергу, радять пройти повний курс вакцинації.
Докладніше про те, як не заразитися на COVID-19 під час зимових свят – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Вакцинуйтесь
Насамперед у МОЗ рекомендують пройти повний курс вакцинації від коронавірусу. Ви зможете отримати захист від важкого перебігу хвороби та запобігти летального наслідку. Особливо це стосується людей 60+ і тих, хто має хронічні захворювання.
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Використовуйте засоби індивідуального захисту
- Носіть захисну маску
- Дотримуйтесь фізичної дистанції
- Провітрюйте приміщення, де знаходитесь
- Уникайте закритих просторів, тісних приміщень та місць, де велике скупчення людей
- Дезинфікуйте і частіше мийте руки
- Прикривайте рот і ніс зігнутим ліктем або серветкою під час кашлю та чхання
Зустрічайтесь на свіжому повітрі
Проводьте більше часу та особисті зустрічі на свіжому повітрі. У закритих приміщеннях є велика загроза поширення коронавірусу.
Відкладіть подорожі
МОЗ рекомендує відкласти поїздки до регіонів, де фіксується високий рівень поширення коронавірусу у разі, якщо:
- ви відчуваєте слабкість
- не пройшли повний курс вакцинації
- відноситесь до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, включаючи людей старше 60 років та людей з хронічними хворобами
- не маєте даних про перенесену коронавірусну хворобу
Довіряйте лише надійним джерелам
МОЗ закликає отримувати інформацію з надійних джерел. Інформація, яка вводить в оману, та дезінформація, створюють загрозу життю та здоров'ю людей.
Дотримуйтесь усіх рекомендацій під час свят. Фото: Інформатор
Поширені симптоми COVID-19
- Підвищена температура
- Сухий кашель
- Підвищена втома
- Біль у м'язах та суглобах
- Біль у горлі
- Діарея
- Кон'юнктивіт
- Головний біль
- Втрата смаку чи нюху
- Висипання на шкірі або зміна кольору шкіри на пальцях рук чи ніг
Симптоми, за яких може знадобитися госпіталізація
- Утруднене дихання чи задишка
- Біль у грудях
- Порушення мови або рухових функцій