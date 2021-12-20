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СЬОГОДНІ Новини України

Як не захворіти на COVID-19 під час зимових свят. Поради МОЗ

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
20 грудня, 14:44
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Завжди використовуйте засоби індивідуального захисту

Щоб не захворіти на коронавірус на новорічні свята, українцям варто дотримуватися кількох рекомендацій МОЗ. В першу чергу, радять пройти повний курс вакцинації.

Докладніше про те, як не заразитися на COVID-19 під час зимових свят – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Вакцинуйтесь

Насамперед у МОЗ рекомендують пройти повний курс вакцинації від коронавірусу. Ви зможете отримати захист від важкого перебігу хвороби та запобігти летального наслідку. Особливо це стосується людей 60+ і тих, хто має хронічні захворювання.

Використовуйте засоби індивідуального захисту

  • Носіть захисну маску
  • Дотримуйтесь фізичної дистанції
  • Провітрюйте приміщення, де знаходитесь
  • Уникайте закритих просторів, тісних приміщень та місць, де велике скупчення людей
  • Дезинфікуйте і частіше мийте руки
  • Прикривайте рот і ніс зігнутим ліктем або серветкою під час кашлю та чхання

Зустрічайтесь на свіжому повітрі

Проводьте більше часу та особисті зустрічі на свіжому повітрі. У закритих приміщеннях є велика загроза поширення коронавірусу.

Відкладіть подорожі

МОЗ рекомендує відкласти поїздки до регіонів, де фіксується високий рівень поширення коронавірусу у разі, якщо:

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  • ви відчуваєте слабкість
  • не пройшли повний курс вакцинації
  • відноситесь до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, включаючи людей старше 60 років та людей з хронічними хворобами
  • не маєте даних про перенесену коронавірусну хворобу

Довіряйте лише надійним джерелам

МОЗ закликає отримувати інформацію з надійних джерел. Інформація, яка вводить в оману, та дезінформація, створюють загрозу життю та здоров'ю людей.

Дотримуйтесь усіх рекомендацій під час свят. Фото: Інформатор

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Поширені симптоми COVID-19

  • Підвищена температура
  • Сухий кашель
  • Підвищена втома
  • Біль у м'язах та суглобах
  • Біль у горлі
  • Діарея
  • Кон'юнктивіт
  • Головний біль
  • Втрата смаку чи нюху
  • Висипання на шкірі або зміна кольору шкіри на пальцях рук чи ніг

Симптоми, за яких може знадобитися госпіталізація

  • Утруднене дихання чи задишка
  • Біль у грудях
  • Порушення мови або рухових функцій

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