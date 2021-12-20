Знову без "помаранчевих". В Україні оновили зони карантину – список

8 областей України перебувають у "червоній", решта 17 регіонів – у "жовтій" зоні

Ситуація із СOVID-19 покращується / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство охорони здоров'я опублікувало карту адаптивного карантину в Україні.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Карантинні зони

"Червона"

Волинська область,

Житомирська область,

Запорізька область,

Київська область,

Миколаївська область,

Сумська область,

Черкаська область,

Чернігівська область.

"Жовта"

Київ,

Дніпропетровська область,

Івано-Франківська область,

Кіровоградська область,

Луганська область,

Львівська область,

Полтавська область,

Рівненська область,

Тернопільська область,

Харківська область,

Херсонська область,

Чернівецька область,

Донецька область,

Вінницька область,

Хмельницька область,

Закарпатська область,

Одеська область.

Коронавірус в Україні

За 19 грудня в Україні зафіксовано 2536 нових підтверджених випадків COVID-19 (захворіло дітей – 250, медпрацівників – 26).

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Минулої доби госпіталізували 1241 людину, а летальних випадків – 157. Крім цього, 6690 людей одужали.

За весь час пандемії в Україні померло 93 262 особи. Усього проведено 16 503 941 ПЛР-тестувань.

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