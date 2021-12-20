Снова без "оранжевых". В Украине обновили зоны карантина – список

8 областей Украины находятся в красной, остальные 17 регионов – в желтой зоне

Ситуация с СOVID-19 улучшается / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство здравоохранения опубликовало карту адаптивного карантина в Украине.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Карантинные зоны

Красная

Волынская область,

Житомирская область,

Запорожская область,

Киевская область,

Николаевская область,

Сумская область,

Черкасская область,

Черниговская область.

Желтая

Киев,

Днепропетровская область,

Ивано-Франковская область,

Кировоградская область,

Луганская область,

Львовская область,

Полтавская область,

Ровенская область,

Тернопольская область,

Харьковская область,

Херсонская область,

Черновицкая область,

Донецкая область,

Винницкая область,

Хмельницкая область,

Закарпатская область,

Одесская область.

Коронавирус в Украине

За 19 декабря в Украине зафиксировано 2536 новых подтвержденных случаев COVID-19 (заболело детей – 250, медработников – 26).

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За прошлые сутки госпитализировали 1241 человека, а летальных случаев – 157. Кроме этого, 6690 человек выздоровели.

За все время пандемии в Украине умерли 93 262 человека. Всего проведено 16 503 941 ПЦР-тестирование.

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