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Снова без "оранжевых". В Украине обновили зоны карантина – список

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
20 декабря, 11:02
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8 областей Украины находятся в красной, остальные 17 регионов – в желтой зоне
Ситуация с СOVID-19 улучшается
Ситуация с СOVID-19 улучшается / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство здравоохранения опубликовало карту адаптивного карантина в Украине.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Карантинные зоны

Красная

  • Волынская область,
  • Житомирская область,
  • Запорожская область,
  • Киевская область,
  • Николаевская область,
  • Сумская область,
  • Черкасская область,
  • Черниговская область.

Желтая

  • Киев,
  • Днепропетровская область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Кировоградская область,
  • Луганская область,
  • Львовская область,
  • Полтавская область,
  • Ровенская область,
  • Тернопольская область,
  • Харьковская область,
  • Херсонская область,
  • Черновицкая область,
  • Донецкая область,
  • Винницкая область,
  • Хмельницкая область,
  • Закарпатская область,
  • Одесская область.

Коронавирус в Украине

За 19 декабря в Украине зафиксировано 2536 новых подтвержденных случаев COVID-19 (заболело детей – 250, медработников – 26).

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За прошлые сутки госпитализировали 1241 человека, а летальных случаев – 157. Кроме этого, 6690 человек выздоровели.

За все время пандемии в Украине умерли 93 262 человека. Всего проведено 16 503 941 ПЦР-тестирование.

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