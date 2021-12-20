"Омикрон" уже в Украине, но заболеваемость падает: все о COVID-ситуации в стране

В Украине уменьшилась заболеваемость на коронавирус, но также появился новый опасный штамм "Омикрон".
Подробнее о COVID-ситуации в нашей стране – читайте далее в материале "Сегодня".
Статистика коронавируса
За19 декабря в Украине зафиксировано 2536 новых подтвержденных случаев COVID-19 (заболело детей – 250, медработников – 26).
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За прошлые сутки госпитализировали 1241 человека, а летальных случаев – 157. Кроме этого, 6690 человек выздоровели.
За все время пандемии в Украине умерли 93 262 человека. Всего проведено 16 503 941 ПЦР-тестирование.
Количество зараженных в регионах за сутки
- г. Киев – 497;
- Винницкая область – 69;
- Волынская область – 170;
- Днепропетровская область – 50;
- Донецкая область – 121;
- Житомирская область – 123;
- Закарпатская область – 65;
- Запорожская область – 110;
- Ивано-Франковская область – 101;
- Киевская область – 121;
- Кировоградская область – 74;
- Луганская область – 6;
- Львовская область – 124;
- Николаевская область – 89;
- Одесская область – 63;
- Полтавская область – 56;
- Ровенская область – 51;
- Сумская область – 47;
- Тернопольская область – 98;
- Харьковская область – 133;
- Херсонская область – 0;
- Хмельницкая область – 77;
- Черкасская область – 132;
- Черновицкая область – 78;
- Черниговская область – 81.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Новый штамм
Утром 18 декабря стало известно, что новый опасный штамм коронавируса "Омикрон" уже попал в нашу страну.
Как сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, случай обнаружили ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования.
"Человек, который оказался инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19. Пациент продолжает находиться на лечении", – написал в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Вакцинация населения
За сутки 19 декабря в Украине 36 027 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 11 041 человек, полностью иммунизированы – 24 986 человек,
С начала вакцинальной кампании привито 14 386 387 человек, из них получили первую дозу – 14 386 385 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 986 872 человека, получили дополнительную дозу – 92 человека.
В общей сложности проведено 27 373 349 прививок.
Третья доза
За последние сутки никто не получил третью дозу вакцины.
Ее должны получать люди:
- с ВИЧ;
- онкологией;
- после трансплантации органов;
- те, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;
- пациенты с рядом других иммунодефицитных состояний.
Министерство здравоохранения может принять решение об обязательной третьей дозе вакцины от COVID-19 в январе. Об этом в сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
"Финальное решение будет принято примерно в январе. Тогда будет решение о продлении или не продлении срока действия сертификата (о вакцинации. – Ред.). Окончательно будут и рекомендации Европейского Союза, и ВОЗ", — рассказал Кузин.
Отличие от бустерной дозы
Третью дополнительную дозу вводят через 28 дней после второй дозы. А бустерную – через шесть месяцев. Оптимально привиться третьей дозой не позднее чем через три месяца после вакцинации.
Карантинные зоны
Красная
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Черкасская,
- Черниговская.
Желтая
- г. Киев,
- Днепропетровская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Черновицкая,
- Донецкая,
- Винницкая,
- Хмельницкая,
- Закарпатская,
- Одесская.
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