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"Омікрон" вже в Україні, але захворюваність падає: все про COVID-ситуацію в країні

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
20 грудня, 09:04
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За весь час пандемії коронавірусу в Україні померло 93 262 особи, а захворіло – 3 610 687 людей
Від початку вакцинальної кампанії від коронавірусу щеплено 14 386 387 людей
Від початку вакцинальної кампанії від коронавірусу щеплено 14 386 387 людей / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні зменшилася захворюваність на коронавірус, але також з'явився новий небезпечний штам "Омікрон".

Докладніше про COVID-ситуацію у нашій країні – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу

За 19 грудня в Україні зафіксовано 2536 нових підтверджених випадків COVID-19 (захворіло дітей – 250, медпрацівників – 26).

Минулої доби госпіталізували 1241 людину, а летальних випадків – 157. Крім цього, 6690 людей одужали.

За весь час пандемії в Україні померло 93 262 особи. Усього проведено 16 503 941 ПЛР-тестувань.

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Кількість заражених у регіонах за добу

  • м. Київ – 497;
  • Вінницька область – 69;
  • Волинська область – 170;
  • Дніпропетровська область – 50;
  • Донецька область – 121;
  • Житомирська область – 123;
  • Закарпатська область – 65;
  • Запорізька область – 110;
  • Івано-Франківська область – 101;
  • Київська область – 121;
  • Кіровоградська область – 74;
  • Луганська область – 6;
  • Львівська область – 124;
  • Миколаївська область – 89;
  • Одеська область – 63;
  • Полтавська область – 56;
  • Рівненська область – 51;
  • Сумська область – 47;
  • Тернопільська область – 98;
  • Харківська область – 133;
  • Херсонська область – 0;
  • Хмельницька область – 77;
  • Черкаська область – 132;
  • Чернівецька область – 78;
  • Чернігівська область – 81.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Новий штам

Вранці 18 грудня стало відомо, що новий небезпечний штам коронавірусу "Омікрон" вже потрапив до нашої країни.

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Як повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко, випадок виявили вночі у Центрі громадського здоров'я України через повногеномне секвенування.

"Людина, яка виявилася інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими COVID-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні" , – написав у Facebook Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Вакцинація населення

За добу 19 грудня в Україні 36 027 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 11 041 людина, повністю імунізовані – 24 986 людей.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 386 387 людей, з них отримали першу дозу – 14 386 385 людей, повністю імунізовано та отримали дві дози – 12 986 872 особи, отримали додаткову дозу – 92 особи.

Загалом проведено 27 373 349 щеплень.

Третя доза

За останню добу ніхто не отримав третьої дози вакцини.

Її мають отримувати люди:

  • з ВІЛ;
  • онкологією;
  • після трансплантації органів;
  • ті, хто проходить імуносупресивну або імуномодулюючу терапію;
  • пацієнти з низкою інших імунодефіцитних станів.

Міністерство охорони здоров'я може ухвалити рішення про обов'язкову третю дозу вакцини від COVID-19 у січні. Про це сказав головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Фінальне рішення буде ухвалено приблизно в січні. Тоді буде рішення про продовження або не продовження терміну дії сертифікату (про вакцинацію – ред.). Остаточно будуть і рекомендації Європейського Союзу, і ВООЗ" , – розповів Кузін.

Різниця з бустерною дозою

Третю додаткову дозу вводять через 28 днів після другої дози. А бустерну – за шість місяців. Оптимально зробити щеплення третьою дозою не пізніше ніж через три місяці після вакцинації.

Карантинні зони

"Червона"

  • Волинська,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Київська,
  • Миколаївська,
  • Сумська,
  • Черкаська,
  • Чернігівська.

"Жовта"

  • м. Київ,
  • Дніпропетровська,
  • Івано-Франківська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Чернівецька,
  • Донецька,
  • Вінницька,
  • Хмельницька,
  • Закарпатська,
  • Запорізька.

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