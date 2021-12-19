Коронавірус, підсумки тижня. "Омікрон" в Україні та третя доза вакцини

За тиждень в Україні зменшилася захворюваність на коронавірус, але з'явився новий небезпечний штам

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло – 3 608 151 людина / Фото: Колаж: Сьогодні

У зразку жінки, яка повернулася з ОАЕ, виявили "Омікрон", а МОЗ розширило список професій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації.

"Сьогодні" з'ясували, як змінилася ситуація із коронавірусом в Україні за останні сім днів.

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Статистика коронавірусу

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 608 151 людина, а летальних випадків – 93 105. Одужали – 3 331 865 людина. Проведено 16 492 954 ПЛР-тестувань.

Вакцинація населення

В Україні цього тижня почали робити третє щеплення від коронавірусу, але не всім.

Додаткову дозу отримали вже 92 особи.

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Третю дозу вакцини отримують люди:

з ВІЛ;

онкологією;

після трансплантації органів;

ті, хто проходить імуносупресивну або імуномодулюючу терапію;

пацієнти з низкою інших імунодефіцитних станів.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 375 346 людей, з них отримали першу дозу – 14 375 344 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 961 886 людей.

Загалом проведено 27 337 322 щеплень.

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Бустерна доза в Україні

Країна готова до додаткового щеплення для широкого загалу. Україна законтрактувала 25 млн доз вакцини Pfizer наступного року, а на 2023 рік – ще 25 млн доз.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна готова до бустерної дози.

"Чи буде бустерна доза? Буде. Чи ми готові до неї? Готові" , – сказав Ляшко.

За словами міністра, останнім часом щотижня в Україні проводиться понад 1 млн щеплень, і цей показник тримається на досить високому рівні.

Ляшко закликав усіх українців зробити щеплення від коронавірусу, при цьому він навів такі цифри: серед тих, хто у листопаді інфікувався коронавірусом, 85% було невакциновано.

У лікарнях частка нещеплених пацієнтів із COVID-19 становила 95%.

Список професій з обов'язковою вакцинацією

Міністерство охорони здоров'я розширило перелік професій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації від коронавірусу.

Кого додали до списку

До списку додали працівників закладів охорони здоров'я, органів місцевого самоврядування та комунальних закладів.

Обов'язкова вакцинація проти COVID-19 підлягають працівники :

центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, професійної передової, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальної, дошкільної, позашкільної освіти, установ спеціалізованої освіти та установ незалежно від типу та форми власності;

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

"Омікрон" вже в Україні

Серед абсолютної більшості зразків з варіантом "Дельта", а їх в Україні зараз понад 97%, в одному зразку вдалося знайти вірус з комбінацією мутацій як у "Омікрона". Пізніше за наслідками повногеномного секвенування підтвердили штам "Омікрон".

"В Центрі громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like). Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні", – написав у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Також зараз проводиться епідеміологічне розслідування зазначеного випадку та додаткове обстеження контактних осіб.

Симптоми після зараження

Існує п'ять симптомів, які були ідентифіковані як ознаки "Омікрону":

свербіж у горлі,

сухий кашель,

постійна втома,

болі у м'язах,

іноді навіть нічна пітливість.

За даними ВООЗ, симптоми "Омікрону" можуть проявитися від 3 до 14 днів. У середньому це триває п'ять-шість днів.

Люди можуть хворіти безсимптомно, але вони можуть заразити інших приблизно за два дні до появи симптомів та протягом 10 днів після цього. Тому людей просять ізолюватись, якщо у них позитивний тест, навіть якщо у них немає симптомів.

Карантинні зони

"Червона"

Волинська,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Миколаївська,

Сумська,

Черкаська,

Чернігівська.

"Жовта"

м. Київ,

Дніпропетровська,

Івано-Франківська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська,

Чернівецька,

Донецька,

Вінницька,

Хмельницька,

Закарпатська,

Запорізька.

Пігулки від COVID-19

Україна підписала договір з компанією Pfizer про закупівлю ліків від коронавірусу під назвою "Паксловід" . Контракт оформили на 300 тисяч курсів пігулок. Про це повідомив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Використання ліків від коронавірусу дозволить не допустити ускладнень, госпіталізації та смертей пацієнтів із груп ризику.

На початку листопада компанія Pfizer звітувала, що експериментальна таблетка знизила кількість госпіталізацій та смертей на 89%. Під час випробувань не зафіксували жодного летального випадку.

Також Міністерство охорони здоров'я підписало угоду на закупівлю препарату "Молнупіравір", який використовується для лікування COVID-19. Про це сказав перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комарида.

За словами Комариди, "Молнупіравір" – це препарат, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу та знизити ризик тяжкого перебігу хвороби.

Хто важче переносить COVID-19

Люди, які починають панікувати, дізнавшись діагноз, важче переносять коронавірус. Медики змушені призначати заспокійливі препарати для таких пацієнтів. Про це сказала лікар-пульмонолог вищої категорії, керівник Центру респіраторної медицини та алергології клінічної лікарні "Феофанія" Світлана Гук.

Світлана Гук додала, що надмірне хвилювання може призвести до панічних атак.

Гук додала, що пацієнти-песимісти важче переносять хворобу.

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