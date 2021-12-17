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Україні загрожує нова хвиля COVID-19: як протистоятимемо

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
17 грудня, 08:06
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За рік до України було доставлено 37 млн доз COVID-вакцин, зараз доступно 10 млн
Міністр закликав усіх українців пройти вакцинацію
Міністр закликав усіх українців пройти вакцинацію / Фото: Колаж: Сьогодні

Країна готова до додаткового щеплення для широкого загалу. Україна законтрактувала 25 млн доз вакцини Pfizer на наступний рік, а на 2023 рік – ще 25 млн доз.

Про це в ефірі на телеканалі "1+1" сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

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"Позавчора було законтрактовано 300 тис. курсів компанії Pfizer на нові противірусні препарати, вчора ще 300 тис. курсів в іншої компанії – MSD – на препарат молнупіравір, який також буде закуплено за кошти держбюджету. Ми готуємося до наступної хвилі, щоб потім не лунали звинувачення", – сказав Ляшко.

За словами міністра, Україна готова до бустерної дози.

"Чи буде бустерна доза? Буде. Чи ми готові до неї? Готові", – сказав Ляшко.

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Що із вакцинацією

За словами міністра, останнім часом щотижня в Україні проводиться понад 1 млн щеплень, і цей показник тримається на досить високому рівні.

Ляшко закликав усіх українців зробити щеплення від коронавірусу, при цьому він навів такі цифри: серед тих, хто у листопаді інфікувався коронавірусом, 85% були невакциновані.

У лікарнях частка нещеплених пацієнтів із COVID-19 становила 95%.

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В Україні зіпсувалося 125 тис. доз вакцини

В Україні у грудні списали близько 125 тис. вакцин від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca.

У МОЗ додали, що точна кількість поміщених на карантин вакцин через можливість розливу (наприклад, із флакону використали дев'ять із 10 доз) буде відома після закінчення обліку препаратів у регіонах.

"Станом на 1 грудня 2021 року залишилося приблизно 125 тис. доз вакцини від AstraZeneca з терміном придатності до 30 листопада. Вакцини з терміном придатності, що минув, не використовують для проведення вакцинації проти COVID-19, їх поміщено в карантин", – йдеться у повідомленні.

Ще 408 216 доз вакцини AstraZeneca з терміном придатності до 31 жовтня було вилучено з пунктів та центрів вакцинації для утилізації.

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