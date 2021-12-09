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Будуть викидати? В Україні зіпсувалося 125 тис. доз вакцини AstraZeneca

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
9 грудня, 19:50
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Станом на 1 листопада в Україні залишалося 408 216 доз вакцини AstraZeneca з терміном придатності до 31 жовтня
У грудні списали 125 тис. доз COVID-вакцини від AstraZeneca
У грудні списали 125 тис. доз COVID-вакцини від AstraZeneca / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні у грудні списали близько 125 тис. вакцин від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я у відповідь на запит видання ГОРДОН.

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У МОЗ додали, що точна кількість поміщених на карантин вакцин через можливість розливу (наприклад, із флакону використали дев'ять із 10 доз) буде відома після закінчення обліку препаратів у регіонах.

"Станом на 1 грудня 2021 року залишилося приблизно 125 тис. доз вакцини від AstraZeneca з терміном придатності до 30 листопада. Вакцини з терміном придатності, що минув, не використовують для проведення вакцинації проти COVID-19, їх поміщено в карантин", – йдеться у повідомленні.

Ще 408 216 доз вакцини AstraZeneca з терміном придатності до 31 жовтня було вилучено з пунктів та центрів вакцинації для утилізації.

Які вакцини не можна використовувати для бустерної дози

В Україні назвали невідповідні COVID-вакцини для бустерної дози. Наприклад, препарат проти коронавірусу CoronaVac не передбачає бустерне щеплення.

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"Все-таки для бустерної дози краще використовувати мРНК-вакцину, а не векторні або інактивовані вакцини. Ось CoronaVac, ми зараз ведемо переговори з виробником CoronaVac. Вони самі не впевнені. Тобто вони ще не кажуть, що їхньою вакциною можна робити третю дозу. Там питання ще є", – зазначив голова комітету Верховної Ради України зі здоров'я нації Михайло Радуцький.

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