Підійдуть не всі. Які вакцини не можна використовувати для бустерної дози

На сьогодні 60% населення України не зробили щеплення проти коронавірусу навіть другою дозою

CoronaVac не передбачає бустерне щеплення / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні назвали невідповідні COVID-вакцини для бустерної дози. Наприклад, препарат проти коронавірусу CoronaVac не передбачає бустерне щеплення.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради України зі здоров'я нації Михайло Радуцький, передає РБК-Україна.

Реклама

За його словами, сьогодні 60% населення України не вакцинувалися навіть другою дозою. Крім того, закінчується строк дії AstraZeneca, і ця вакцина також не передбачає використання бустерних доз.

"Все-таки для бустерної дози краще використовувати мРНК-вакцину, а не векторні або інактивовані вакцини. Ось CoronaVac, ми зараз ведемо переговори з виробником CoronaVac. Вони самі не впевнені. Тобто вони ще не кажуть, що їхньою вакциною можна робити третю дозу. Там питання ще є", – зазначив політик.

В Україні зробили понад 26 млн щеплень проти COVID-19

За добу 8 грудня в Україні 178 796 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 69 267 осіб, повністю імунізовано – 109 529 осіб.

Реклама

З початку вакцинальної кампанії вакциновані 13 974 700 осіб, з них отримали першу дозу – 13 974 698 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 151 762 особи.

Загалом проведено 26 126 460 щеплень.

За добу працювали:

Реклама

916 мобільних бригад з імунізації;

3264 пункти щеплення;

471 центр вакцинації населення.

Раніше ми писали: