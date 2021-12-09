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Підійдуть не всі. Які вакцини не можна використовувати для бустерної дози

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
9 грудня, 17:18
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На сьогодні 60% населення України не зробили щеплення проти коронавірусу навіть другою дозою
CoronaVac не передбачає бустерне щеплення
CoronaVac не передбачає бустерне щеплення / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні назвали невідповідні COVID-вакцини для бустерної дози. Наприклад, препарат проти коронавірусу CoronaVac не передбачає бустерне щеплення.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради України зі здоров'я нації Михайло Радуцький, передає РБК-Україна.

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За його словами, сьогодні 60% населення України не вакцинувалися навіть другою дозою. Крім того, закінчується строк дії AstraZeneca, і ця вакцина також не передбачає використання бустерних доз.

"Все-таки для бустерної дози краще використовувати мРНК-вакцину, а не векторні або інактивовані вакцини. Ось CoronaVac, ми зараз ведемо переговори з виробником CoronaVac. Вони самі не впевнені. Тобто вони ще не кажуть, що їхньою вакциною можна робити третю дозу. Там питання ще є", – зазначив політик.

В Україні зробили понад 26 млн щеплень проти COVID-19

За добу 8 грудня в Україні 178 796 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 69 267 осіб, повністю імунізовано – 109 529 осіб.

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З початку вакцинальної кампанії вакциновані 13 974 700 осіб, з них отримали першу дозу – 13 974 698 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 151 762 особи.

Загалом проведено 26 126 460 щеплень.

За добу працювали:

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  • 916 мобільних бригад з імунізації;
  • 3264 пункти щеплення;
  • 471 центр вакцинації населення.

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