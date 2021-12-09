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Подойдут не все. Какие вакцины нельзя использовать для бустерной дозы

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
9 декабря, 17:18
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На сегодняшний день 60% населения Украины не сделали прививку против коронавируса даже второй дозой
CoronaVac не предусматривает бустерную прививку
CoronaVac не предусматривает бустерную прививку / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине назвали неподходящие COVID-вакцины для бустерной дозы. Например, препарат против коронавируса CoronaVac не предусматривает бустерную прививку.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по здоровью нации Михаил Радуцкий, передает РБК-Украина.

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По его словам, на сегодняшний день 60% населения Украины не вакцинировались даже второй дозой. Кроме того, истекает срок действия AstraZeneca и эта вакцина также не предусматривает использование бустерных доз.

"Все-таки для бустерной дозы лучше использовать мРНК-вакцину, а не векторные или инактивированные вакцины. Вот CoronaVac, мы сейчас ведем переговоры с производителем CoronaVac. Они сами не уверены. То есть они еще не говорят, что их вакциной можно делать третью дозу. Там вопрос еще есть", – отметил политик.

В Украине сделали более 26 млн прививок против COVID-19

За сутки 8 декабря в Украине 178 796 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 69 267 человек, полностью иммунизированы – 109 529 человек.

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С начала вакцинальной кампании привито 13 974 700 человек, из них получили первую дозу – 13 974 698 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 151 762 человека.

В общей сложности проведено 26 126 460 прививок.

За сутки работали:

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  • 916 мобильных бригад по иммунизации;
  • 3264 пункта прививки;
  • 471 центр вакцинации населения.

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