Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили еще более 12 тысяч новых больных

Количество новых случаев коронавируса продолжает расти. / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 8 декабря, в Украине зафиксировано 12 376 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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За прошедшие сутки, 8 декабря, в Украине зафиксировано 12 376 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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