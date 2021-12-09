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Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили еще более 12 тысяч новых больных

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
9 декабря, 08:13
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Среди них более тысячи детей и около 200 медработников
Количество новых случаев коронавируса продолжает расти.
Количество новых случаев коронавируса продолжает расти. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 8 декабря, в Украине зафиксировано 12 376 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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