Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 9 тысяч новых больных

За прошедшие сутки, 7 декабря, в Украине зафиксировали 9 371 новых случаев COVID-19.
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За прошедшие сутки, 7 декабря, в Украине зафиксировали 9 371 новых случаев COVID-19.
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8 декабря 1991. В Беловежской пуще президенты Украины, России и Белоруссии Кравчук, Ельцин и Шушкевич положили конец истории СССР.Погрузиться в тот день
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