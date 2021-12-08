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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 9 тысяч новых больных

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
8 декабря, 08:14
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Среди заболевших 809 детей и 175 медработников
В больницы попали около 3 тысяч человек.
В больницы попали около 3 тысяч человек. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 7 декабря, в Украине зафиксировали 9 371 новых случаев COVID-19.

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