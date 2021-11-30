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СЬОГОДНІ Новини України

Як правильно комбінувати COVID-вакцини: МОЗ дав поради українцям

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
30 листопада, 18:23
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Звичайно, найкраще використовувати одну і ту ж вакцину як для першого, так і для другого щеплення
Наведені схеми комбінування різних вакцин були добре досліджені
Наведені схеми комбінування різних вакцин були добре досліджені / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні, як і в багатьох інших країнах, дозволено у деяких випадках комбінувати різні вакцини проти COVID-19.

Про це пише пресслужба МОЗ.

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Втім, якщо та ж вакцина недоступна або на першу дозу була важка реакція, можна вакцинуватися за такою схемою:

  • 1-ша доза – AstraZeneca, 2-га – Moderna або Comirnaty через 28 днів;
  • 1-ша доза – Comirnaty або Moderna, 2-га – Moderna або Comirnaty через 28 днів.

"Нагадаємо, що всі вакцини AstraZeneca різних виробників (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад і технологію виробництва і тому взаємозамінні. Наведені схеми комбінування різних вакцин добре досліджені та визнані безпечними та ефективними", – пише МОЗ.

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Антивакцинатори зібралися проводити мітинги біля пунктів щеплень

Антивакцинатори, які днями пікетували Верховну Раду та СБУ, тепер мають намір влаштовувати пікети біля пунктів вакцинації у столиці.

За словами учасниці акцій антивакцинаторів, вони розраховують відмовляти людей від вакцинації перед щепленням. Тепер зосередять свою увагу на "головному ворогові" – пунктах вакцинації.

"У нас обговорюється таке питання, щоб впливати на тих, хто прийшов робити щеплення. Так би мовити, щоб безпосередньо впливати на тих, хто вирішив робити собі укол. Також є плани на вихідні влаштувати пікет біля посольства Австралії, щоб підтримати деяких однодумців із цієї країни", – розповіла нам учасниця протестів.

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