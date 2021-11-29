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Правила в'їзду в Україну посилюють через новий штам "Омікрон": що зміниться

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
29 листопада, 14:31
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Перші випадки інфікування цим штамом зафіксували у молодих людей
Самоізоляція триває 14 днів / Колаж "Сьогодні"
Самоізоляція триває 14 днів / Колаж "Сьогодні"

Українці, які перебували у країнах, де виявлено коронавірус штаму "Омікрон", мають пройти самоізоляцію після повернення в Україну.

Про це повідомляє " Урядовий портал ".

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Після відвідин яких країн потрібно пройти самоізоляцію

Мандрівники, які були в Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві Есватині, Республіці Мозамбік понад 7 днів, їм потрібно пройти 14-денний самозахист.

"Дослідження нового штаму продовжуються. Очікується, що більше інформації буде доступно найближчими тижнями. Але вже зараз ми закликаємо наших громадян утриматися від поїздок до країн, де було виявлено новий штам", – наголосив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Водночас Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіна, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

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Поки невідомо, чи викликає коронавірус штаму "Омікрон" тяжчий перебіг хвороби. Перші випадки інфікування цим штамом були зафіксовані у молодих людей (студентів університетів), які зазвичай мають більш легкий перебіг хвороби.

Симптоми зараження "Омікроном"

Лікар із ПАР, де вперше виявили новий штам, Анджеліка Кутзі однією з перших розповіла про симптоми "Омікрона":

  • пацієнти скаржилися на сильне почуття втоми,
  • у шестирічного хворого зафіксували прискорений пульс і високу температуру,
  • у пацієнтів не спостерігалася втрата смаку чи нюху.

Чи є "Омікрон" в Україні?

поки що у МОЗ не заявляли про появу нового штаму в Україні.

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"На сьогоднішній день штаму "Омікрон" не було виявлено на території України" , – повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 29 листопада.

Поки що новий штам коронавірусу зафіксували:

  • у Великобританії;
  • Німеччини;
  • ПАР;
  • Чехії;
  • Бельгії;
  • Ізраїлі;
  • Нідерланди;
  • Китаю.

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