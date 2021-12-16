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СЬОГОДНІ Новини України

Поки влада продовжує карантин, люди готуються до третього щеплення. Усе про COVID-ситуацію в Україні

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
16 грудня, 12:07
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В Україні з кожним днем усе більше хворих на COVID-19 – розповідаємо, яка ситуація з коронавірусом зараз у країні
Як змінилася ситуація з коронавірусом в Україні
Як змінилася ситуація з коронавірусом в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні покращується ситуація з коронавірусом – дедалі більше областей виходять із "червоної зони" та стають "жовтими". При цьому для безпеки громадян влада продовжила адаптивний карантин і готується розпочати вакцинацію третьою дозою щеплення.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини про епідемію в Україні.

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Коронавірус в Україні

Минулої доби, 15 грудня, в Україні зафіксували 9590 нових випадків COVID-19. За даними МОЗ, серед нових хворих 864 дитини та 115 медпрацівників.

Також вчора госпіталізовано 2089 людей, вилікувалося 25499 пацієнтів, а 355 померли. За весь час епідемії в Україні захворіло 3588147 людей, вилікувалося 3284815 пацієнтів, померли 92313.

Коронавірус в Україні. Джерело: МОЗ

Кількість захворювань у регіонах за добу:

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  • м. Київ – 1478;
  • Вінницька область – 305;
  • Волинська область – 419;
  • Дніпропетровська область – 386;
  • Донецька область – 473;
  • Житомирська область – 325;
  • Закарпатська область – 427;
  • Запорізька область – 529;
  • Івано-Франківська область – 318;
  • Київська область – 397;
  • Кіровоградська область – 156;
  • Луганська область – 83;
  • Львівська область – 485;
  • Миколаївська область – 297;
  • Одеська область – 400;
  • Полтавська область – 642;
  • Рівненська область – 270;
  • Сумська область – 231;
  • Тернопільська область – 268;
  • Харківська область – 314;
  • Херсонська область – 143;
  • Хмельницька область – 398;
  • Черкаська область – 392;
  • Чернівецька область – 122;
  • Чернігівська область – 332.

Вакцинація

З початку вакцинальної кампанії українці отримали понад 27 млн щеплень від COVID-19. За вчорашню добу, 15 грудня, в Україні вакцинували 142 926 людей. Першу дозу отримали 47 519 українців, повністю імунізовано – 95 407 людей.

За весь час кампанії щеплено 14 269 057 людей, із них отримали дві дози – 12 735 628 українців. Усього зроблено 27 004 683 щеплення.

    Карантин в Україні

    Більшість регіонів країни перейшли до "жовтої зони" карантину . Водночас, жодна область не знаходиться в "помаранчевій" або "зеленій зоні".

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    "Червона зона"

    • Волинська,
    • Житомирська,
    • Запорізька,
    • Київська,
    • Миколаївська,
    • Сумська,
    • Черкаська,
    • Чернігівська (область).

    "Жовта зона"

    • м. Київ,
    • Вінницька,
    • Дніпропетровська,
    • Донецька,
    • Закарпатська,
    • Івано-Франківська,
    • Кіровоградська,
    • Луганська,
    • Львівська,
    • Одеська,
    • Полтавська,
    • Рівненська,
    • Тернопільська,
    • Харківська,
    • Херсонська,
    • Хмельницька,
    • Чернівецька,
    • Чернігівська (область).

    При цьому незабаром в Україні ще кілька регіонів можуть вийти із "червоної зони" . Йдеться про Київську, Житомирську, Сумську та Черкаську області. Там покращилася ситуація з коронавірусом.

    В Україні продовжили адаптивний карантин

    Під час засідання Кабміну прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні продовжили адаптивний карантин до 31 березня 2022 року включно.

    Це допоможе максимально ефективно протидіяти пандемії та захистити здоров'я людей.

    Чи зміниться строк дії сертифіката COVID після третьої дози?

    МОЗ дозволило робити щеплення додатковою дозою вакцини проти COVID-19, але не всім. Для цього необхідно мати медичні показання. Наприклад, третю дозу рекомендують робити пацієнтам із тяжкими захворюваннями, оскільки імунна система у таких людей могла не сформувати належного захисту.

    У людей, які отримали додаткову дозу вакцини від коронавірусу, строк дії сертифіката COVID не зміниться.

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