В Україні продовжили адаптивний карантин – дата

В Україні уряд продовжує адаптивний карантин. Він триватиме до 31 березня 2022 року.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
Карантин продовжується
Під час засідання Кабміну прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні продовжили адаптивний карантин до 31 березня 2022 року включно.
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Це допоможе максимально ефективно протидіяти пандемії та захистити здоров'я людей. Усі правила щодо доступу до публічних місць з COVID-сертифікатами, носіння масок та дистанції залишаються в силі.
"Уже понад 40% дорослих українців отримали щеплення проти коронавірусу. Завдяки вакцинації ми можемо зупинити пандемію. Водночас поки в Україні рівень вакцинації не досягне 70% дорослого населення, ми маємо продовжувати дотримуватися встановлених карантинних обмежень", – сказав Шмигаль.
"Червону зону" карантину в Україні знову скоротили
В Україні розширилася "жовта" карантинна зона. В неї потрапили дві області, які з 15 грудня послабили карантин.
З "червоної зони" вийшли Вінницька та Хмельницька області. Ще у двох областях поліпшився коефіцієнт виявлення випадків інфікування – у Сумській та Житомирській. Відповідно у цих регіонах перший день за довгий час жодний показник не відповідає "червоній зоні" карантину. Якщо ситуація й надалі буде поліпшуватися, карантин там мають послабити.
Карантинні зони в Україні 15 грудня
"Червона"
- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Черкаська,
- Чернігівська (області).
"Помаранчева"
- Закарпатська,
- Одеська (області).
"Жовта"
- м. Київ,
- Вінницька,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська,
- Хмельницька,
- Чернівецька,
- Чернігівська (області).
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