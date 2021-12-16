Жодної "помаранчевої": Україна оновила список карантинних зон

Більшість регіонів країни перейшли в "жовту зону" адаптивного карантину через COVID-19

В Україні залишилося 8 "червоних зон" карантину / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні знову оновилися карантинні зони. Станом на ранок 16 грудня жодна область не перебуває в "помаранчевій" чи "зеленій" зоні.

Про це свідчать дані МОЗ.

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При цьому в "червоній зоні" залишаються вісім регіонів. Вінницька та Хмельницька області потрапили туди вчора, 15 грудня. Решта областей у "жовтій зоні".

Карантинні зони в Україні 16 грудня

"Червона"

Волинська,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Миколаївська,

Сумська,

Черкаська,

Чернігівська (області).

"Жовта"

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м. Київ,

Вінницька,

Дніпропетровська,

Донецька,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Одеська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська,

Хмельницька,

Чернівецька,

Чернігівська (області).

Статистика коронавірусу в Україні

Протягом минулої доби, 15 грудня, в Україні зафіксовано 9590 нових підтверджених випадків COVID-19, що на тисячу більше, ніж попередньої доби.

Серед нових хворих 864 дитини та 115 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано – 2089 людей, летальних випадків – 355, одужало – 25 499 осіб.

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