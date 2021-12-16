Ни одной оранжевой: Украина обновила список карантинных зон

Большинство регионов страны перешли в желтую зону адаптивного карантина из-за COVID-19

В Украине осталось 8 красных зон карантина / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине снова обновились карантинные зоны. По состоянию на утро 16 декабря ни одна область не находится в оранжевой или зеленой зоне.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Реклама

При этом в красной зоне остаются восемь регионов. Винницкая и Хмельницкая области попали туда вчера, 15 декабря. Остальные области в желтой зоне.

Карантинные зоны в Украине 16 декабря

Красная

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Черкасская,

Черниговская (области).

Желтая

Реклама

г. Киев,

Винницкая,

Днепропетровская,

Донецкая,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Одесская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черновицкая,

Черниговская (области).

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 15 декабря, в Украине зафиксировано 9590 новых подтвержденных случаев COVID-19, что на тысячу больше, чем в предыдущие сутки.

Среди новых больных 864 ребенка и 115 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано – 2089 человек, летальных исходов – 355, выздоровели – 25 499 человек.

Раньше мы писали: